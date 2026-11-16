Свет в Киеве по два-три часа в сутки: Корецкий оценил худший зимний сценарий

В Украине идет подготовка к зиме в условиях атак на энергетическую инфраструктуру. Чтобы избежать худших сценариев со светом и теплом, нужно просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью " Радио Свобода ".

Комментируя худший сценарий гендиректора ДТЭК Максима Тимченко о наличии света в Киеве по 2-3 часа в сутки зимой, глава правительства обратил внимание на текущее состояние энергосистемы.

Корецкий напомнил, что в последние месяцы российские войска атаковали в разы больше подстанций, средств и объектов генерации электроэнергии, чем в прошлом году.

"В эти сутки - то, что утром я видел отчеты, - есть около трех очередей. Начиная с полутора до трех очередей в пиковую нагрузку", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что, несмотря на масштабные повреждения, энергетикам удалось сохранить часть мощностей, а остальные - оперативно восстанавливать. Это позволяет обеспечивать страну электроэнергией и теплом в пределах имеющихся возможностей.

Подготовка Киева и других регионов

Корецкий отметил, что на пятом году полномасштабной войны необходимо трезво оценивать риски и быть готовыми к любому развитию событий - как ментально и физически, так и в плане запаса оборудования и комплектующих.

"Не готовиться к этим сценариям, не совершать действия, не делать на три шага вперед продуманные планы - да, это недопустимо. Я говорю о нас всех, и о мэре Киева в частности! Потому что это столица, и должны думать и планировать на несколько шагов вперед на пятом году войны", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что сейчас все службы делают максимум возможного, чтобы не допустить реализации критических сценариев.

Главный враг - это Россия

Отдельно глава правительства призвал украинцев не искать виновных внутри страны.

"Главный враг - это Россия. И виновата во всех отключениях света, тепла - временных, более постоянных - только Россия. И важно этот четкий месседж доносить, чтобы мы внутри не искали, скажем так, виновных", - подчеркнул Корецкий.

По его словам, главная задача сейчас - сосредоточиться на том, чтобы предусмотреть и максимально исключить худшие последствия для людей.