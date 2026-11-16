Удары РФ вызвали масштабные перебои со светом: в каких городах самая сложная ситуация
Российские оккупанты больше месяца систематически бьют по украинской энергетике, пытаясь обесточить целые города и регионы. Самая сложная ситуация возникла в четырех городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.
"В результате вражеских ударов сейчас есть масштабные обесточения на востоке Украины. Особенно сложная ситуация - в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжения города существенно ограничено", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что ликвидация последствий атак продолжается. Ответственные службы работают в постоянной координации для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения света украинцам.
"Первоочередная задача - возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов", - заявили в "Укрэнерго".
Восстановительные работы продолжаются непрерывно. В то же время в компании отметили, что ситуация остается сложной.
Ситуация со светом в Днепре
В ДТЭК сообщили, что в результате удара по энергообъектам области Днепр полностью обесточен. Свет также отсутствует у жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.
"Энергетики уже возобновляют питание. Прямо сейчас первыми возвращают электроэнергию системам водо- и теплоснабжения и социальным объектам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что энергетики работают над возвращением света, но затормозить работу могут повторные атаки россиян.
Напомним, причиной длительных обесточений в Киевской области стали повреждения 10 энергетических объектов ДТЭК, которые были нанесены в течение последней недели.
Отметим, премьер Сергей Корецкий заявил, что в Украине продолжается подготовка к зиме в условиях атак на энергетику. Он добавил, что во избежание худших сценариев со светом и теплом нужно просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.