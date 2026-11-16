Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

В "Укренерго" нагадали українцям, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр Сергій Корецький заявив, що в Україні триває підготовка до зими в умовах атак на енергетику. Він додав, що для уникнення найгірших сценаріїв треба прораховувати ситуацію на кілька кроків вперед.

Крім того, "Укренерго" повідомило, що внаслідок ворожих ударів є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація - у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.