Українців попередили про графіки відключень світла на 17 листопада: яких обмежень чекати
Графіки відключень світла продовжать діяти у частині областей України у вівторок, 17 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Протягом всієї доби на українців чекають планові відключення електроенергії:
- для промисловості - графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у заяві.
В "Укренерго" нагадали українцям, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, прем'єр Сергій Корецький заявив, що в Україні триває підготовка до зими в умовах атак на енергетику. Він додав, що для уникнення найгірших сценаріїв треба прораховувати ситуацію на кілька кроків вперед.
Крім того, "Укренерго" повідомило, що внаслідок ворожих ударів є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація - у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.