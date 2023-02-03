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Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей: где именно и в чем причина

Фото: украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей (loga.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На украинско-польской границе в некоторых пунктах пропуска фиксируются очереди из грузовиков. Причиной тому является проведение акций протеста на территории Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"2 и 3 февраля 2023 года на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчева - Краковец", "Медика - Шегини", "Хребене - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста жителями прилегающих к границы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В результате чего движение в пунктах пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини" осуществляются ритмично, пункты пропуска функционируют в обычном режиме.

Впрочем, в пункте пропуска "Хребене - Рава-Русская" отмечается определенное увеличение грузовых транспортных средств, ожидающих выезда в Польшу, из-за акций протеста на польской территории.

Однако пропуск других категорий транспорта проходит без задержек.

"В пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" наблюдается замедление пропуска грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Наряду с этим очередь перед пунктом пропуска с тяжеловозов существенно не увеличилась", - добавляют в ГПСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе с Польшей могут возникнуть проблемы с движением транспорта.

Добавим в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей заработала электронная очередь.

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