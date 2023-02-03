UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: де саме і в чому причина

Фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (loga.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На українсько-польському кордоні у деяких пунктах пропуску фіксуються черги з вантажівок. Причиною тому є проведення акцій протесту на території Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"2 та 3 лютого 2023 року на під’їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова - Краківець", "Медика - Шегині", "Хребене - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту жителями прилеглих до кордону населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого сьогодні рух у пунктах пропуску "Корчова - Краківець" та "Медика - Шегині" здійснюються ритмічно, пункти пропуску функціонують у звичайному режимі.

Втім, у пункті пропуску "Хребене - Рава-Руська" відмічається певне збільшення вантажних транспортних засобів, які очікують на виїзд до Польщі, через акції протесту на польській території.

Однак, пропуск інших категорій транспорту здійснюється без затримок.

"У пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" спостерігається сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Поряд з цим, черга перед пунктом пропуску з ваговозів суттєво не збільшилась", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні з Польщею можуть виникнути проблеми з рухом транспорту.

Додамо у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею запрацювала електронна черга.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаГосударственная пограничная службаКордон з Україною