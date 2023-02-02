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На границе с Польшей могут возникнуть проблемы с движением транспорта: в чем причина

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Четверг 02 февраля 2023 11:08
На границе с Польшей могут возникнуть проблемы с движением транспорта: в чем причина Фото: на границе с Польшей могут возникнуть проблемы с движением транспорта (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На украинско-польской границе 2 и 3 февраля могут наблюдаться проблемы с движением транспорта, пересекающим границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ведомтсве отметили, что проблемы с движением транспортных средств могут возникнуть из-за запланированных акций протеста со стороны Польши.

"2 и 3 февраля 2023 года на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчова - Краковец", "Медика - Шегини" и 2 февраля на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене - Рава-Русская" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста, которые могут повлиять на движение транспортных средств, пересекающих государственную границу", - говорится в сообщении.

Напомним, в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей заработала электронная очередь.

Также мы писали, что в Закарпатской области заработал новый пункт пропуска на границе с Румынией. Новый КПП открылся в Рахове.

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Польша Государственная пограничная служба
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