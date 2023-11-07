Украинцев начали эвакуировать из Сектора Газа, - посол

Граждан Украины начали эвакуировать из Сектора Газа. Такой процесс будет продолжаться несколько дней.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Радио Свобода " заявил посол Украины в Египте Николай Нагорный.

"Да, эвакуация началась, она продлится несколько дней. Ситуация очень нестабильна, существует много рисков, которые могут повлиять на эвакуацию. Делается все возможное для осуществления безопасной, организованной, скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что пока не состоялась успешная эвакуация, он не может раскрывать деталей.

Эвакуация Украинцев из Сектора Газа

Напомним, после того, как боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, израильские военные начали блокаду Сектора Газа. При этом все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава не работали.

1 ноября власти Египта заявили о том, что выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" был разрешен. В этот же день Министерство иностранных дел Украины начало подготовительный этап к эвакуации украинцев.

Согласно последним данным, на территории Сектора Газа находились 357 украинцев. В основном это женщины и дети. Среди всех граждан Украины, которые застряли в палестинском анклаве, есть раненые.

Также, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, в результате столкновений Израиля с ХАМАС в Секторе Газа есть погибшие украинцы.





