Для украинцев в оккупации без паспортов РФ строят "миграционные лагеря"

Как отмечается в материале, так называемый переходный период в оккупации заканчивается в декабре 2024 года. С начала 2025-го украинцы, не получившие российское гражданство, считаются иностранцами и подлежат депортации. А для этого в оккупированных регионах оборудуют центры временного содержания иностранных граждан.

"Появляются сообщения, что якобы российские власти планируют обустройство специальных лагерей для таких лиц, где они будут содержаться как иностранцы. Эта информация тревожна и подчеркивает усиление репрессивных мер против населения временно оккупированных территориях, однако конкретных подтвержденных деталей относительно этих лагерей пока мало", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Известно, что многих украинцев держали в подобных центрах, когда насильно депортировали на Россию, но как они будут выглядеть и функционировать в оккупации, куда будут депортировать тех украинцев, которые отказались получить паспорт РФ - вопрос пока без ответа, отмечается в