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Для українців в окупації без паспортів РФ будують "міграційні табори"

Фото: Українців в окупації без російських паспортів розмістять міграційні табори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

На окупованих теренах України будують "міграційні центри". Туди помістять тих, хто не отримав паспорту РФ.

Як зазначається у матеріалі, так званий перехідний період в окупації закінчується у грудні 2024 року. З початку 2025-го українці, які не отримали російського громадянства, вважаються іноземцями та підлягають депортації. А для цього в окупованих регіонах обладнають центри тимчасового тримання іноземних громадян.

"З'являються повідомлення, що нібито російська влада планує облаштувати спеціальні табори для таких осіб, де вони будуть утримуватися як іноземці. Ця інформація тривожна і підкреслює посилення репресивних заходів проти населення тимчасово окупованих територій, проте конкретних підтверджених деталей щодо цих таборів поки що мало", - сказав він. уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі РБК-Україна.

Відомо, що багатьох українців тримали в подібних центрах, коли насильно депортували на Росію, але як вони виглядатимуть і функціонуватимуть в окупації, куди депортуватимуть тих українців, які відмовилися отримати паспорт РФ - питання поки що без відповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни на тимчасово окупованих територіях України змушують людей переоформити своє власне житло згідно із законодавством РФ. А для цього потрібний російський паспорт.

Якщо майно не зареєструють у російських системах протягом 30 днів, воно за законом РФ офіційно вважається "безхазяйним", а це означає, що окупанти можуть вигнати людину з його власної квартири.

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ОкупантиРосійська Федерація