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Оккупанты будут отбирать жилье у украинцев, которые не взяли паспорта РФ, - Лубинец

Украина, Среда 04 сентября 2024 08:56
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Оккупанты будут отбирать жилье у украинцев, которые не взяли паспорта РФ, - Лубинец Фото: Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Россияне на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины принуждают людей переоформить свое собственное жилье согласно законодательству РФ. А для того, чтобы это сделать, нужен паспорт.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ".

"Согласно новым "законам" у владельцев имущества, находящегося на ВОТ, есть 30 дней, чтобы лично явиться в орган местного самоуправления и заявить свои права на имущество. Владелец должен предоставить документ, удостоверяющий личность, в частности, паспорт гражданина РФ", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Если имущество не зарегистрируют в российских системах в течение 30 дней, оно по закону РФ официально считается "бесхозным", а это значит, что оккупанты могут "на законных основаниях" выгнать человека из его собственной квартиры и национализировать ее. Позже она перейдет в руки муниципалитетам, а затем ее либо продадут россиянину, который решит переехать в условный Мариуполь поближе к морю, либо отдадут российским солдатам или ФСБ.

Как отмечается в матери але последние "нововведения" оккупационной администрации с подачи Кремля фактически ставят точку в вопросе, можно ли игнорировать принуждение к гражданству РФ.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне увеличили количество проверок на улицах. Оккупационные администрации позволили обычным солдатам проводить выборочные проверки документов и содержимого телефона.

Также россияне вводят на ВОТ т. н. систему доносов. Захватчики поощряют местное население к передаче данных в случае нелояльности по отношению к оккупационной администрации. Нередко после таких проверок захватчики арестовывают владельцев недвижимости, а "отжатое" у украинцев жилье передают коллаборантам.

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Оккупанты Паспорт України
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Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ