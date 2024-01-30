Украинцев за границей могут обязать встать на военный учет: кого это коснется

Как говорится в документе, речь идет о гражданах Украины, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы государства сроком более трех месяцев.

Их планируют обязать "в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, стать на военный учет граждан Украины".

Также указывается, что во время военного положения такие граждане имеют право на беспрепятственный въезд-выезд из Украины.

Законопроект о мобилизации в Украине

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 января, правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

Среди прочего, в проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу относительно предоставления "брони" от призыва для ряда украинцев, указаны причины, по которым неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может не быть нарушением, относительно разрешения рассылать повестки в "военкомат" через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Подробнее о законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.