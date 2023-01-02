Новый глава МИД Израиля хочет изменить подход к войне России против Украины
МИД Израиля возобновит прямые контакты с РФ на высшем уровне, а также будет меньше публично говорить о российско-украинском вопросе.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz, об этом заявил новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
Еще недавно он анонсировал, что во вторник, 3 января, проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это будет первый диалог между главами МИД двух стран с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
"В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка - мы будем меньше говорить публично", - отметил Коэн.
Он также отказался комментировать информацию о начале поставок оборонительного оружия Украине, но пообещал продолжить передачу гуманитарной помощи.
Напомним, ранее экс-премьер Израиля Яир Лапид заявлял, что передача систем ПВО Украине является неверным "переходом границ".
Также мы писали, что Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.
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