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У украинцев, которые не берут российский паспорт, оккупанты отбирают жилье, - Генштаб

Фото: россияне отбирают жилье у украинцев, не берущих российский паспорт (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как правило, оккупанты приходят в дом не более двух раз. Если человек отказывается брать российский паспорт, то в третий его вещи насильно выбрасывают на улицу.

Россиян не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.

Ранее мы сообщали, что российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 50 атак окупантов.

Напомним, ночью, 6 мая, оккупанты нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.

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