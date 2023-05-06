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В українців, які не беруть російський паспорт окупанти відбирають житло, - Генштаб

Фото: росіяни відбирають житло в українців, які не беруть російський паспорт (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазвичай, окупанти приходять в помешкання не більше двох разів. Якщо людина відмовляється брати російський паспорт, то на третій її речі силоміць викидають на вулицю.

Росіян не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.

Раніше ми повідомляли, російські війська наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 50 атак окупантів

Нагадаємо, вночі, 6 травня, окупанти завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

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окупантиГенштаб ВСУВійна Росії проти України