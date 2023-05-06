Ситуация на фронте сегодня 6 мая

Фото: ВСУ отразили около 50 атак россиян на трех направлениях в сутки (GettyImages)

Российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 50 атак окупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела.

направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской в Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходыно, Волфине, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьяница, Некки.

направлениях враг нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской в Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходыно, Волфине, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьяница, Некки. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорноме в Донецкой области.

направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорноме в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 40 населённых пунктов. Среди них – Бурлацкое, Времивка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.