Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос

Пятница 02 января 2026 14:05
UA EN RU
Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос Фото: украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Терпение украинцев остается на высоком уровне - 62% респондентов готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, российский план мира остается категорически неприемлемым для большинства граждан: 74% украинцев считают его совсем неприемлемым, тогда как только 17% готовы на российскую версию мира.

В то же время 69% украинцев, хотя преимущественно и без энтузиазма, поддерживают план Европы и Украины, а категорически отвергают его только 16%.

Что касается ожиданий завершения войны, то только 10% респондентов надеются на завершение до начала 2026 года, 16% ожидают завершения в первой половине 2026-го, 12% - во второй половине года, а 29% прогнозируют 2027 год и позже. Каждый третий украинец (33%) ответил "не знаю".

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было столько же). Еще 3% ответили, что готовы терпеть около года.

"О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос)", - говорится в результатах КМИС.

Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос

Переговоры по завершению войны

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во Флориде, во время которых обсудили детали мирного плана по завершению войны.

После встречи оба лидера сделали заявления о ее результатах. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, отметив, что окончательные решения пока не приняты, однако стороны приблизились к договоренностям.

Он также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и контактировать с российской стороной.

Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США - на 100%.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия стремится создать основу для затягивания переговоров по завершению войны и менять собственные позиции в мирном плане Трампа. Именно поэтому была придумана история об "атаке на резиденцию Путина".

