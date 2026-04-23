ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Украинцев бесплатно учат пользоваться гаджетами в библиотеках: как найти ближайший адрес

11:14 23.04.2026 Чт
5 мин
Старшее поколение получило шанс перейти "на ты" с компьютерами и смартфонами
aimg Ирина Костенко
Свободное владение гаджетом - существенно упрощает жизнь (фото: thedigital.gov.ua)

Обычные библиотеки по всей Украине превращаются в Хабы цифрового образования. Это - прекрасный шанс для людей, особенно старшего возраста, научиться пользоваться гаджетами быстро и без лишнего стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Главное:

  • Бесплатное обучение для каждого: Хабы цифрового образования на базе библиотек по Украине открыты для всех желающих - от школьников до людей почтенного возраста.
  • Цифровая грамотность: терпеливые координаторы учат украинцев оплачивать коммуналку онлайн, пользоваться "Дієй" и безопасно общаться в мессенджерах без стресса.
  • Масштаб и результаты: за прошлый год обучение в хабах прошли 18 тысяч украинцев, показатель людей с "очень низким" уровнем цифровых навыков (среди посетителей) упал с 45% до 3%.
  • Удобный доступ: найти ближайшую точку обучения можно на интерактивной карте портала "Дія.Освіта" (выбрав хаб с нужными удобствами).
  • Забота о близких: украинцев призывают рассказать об этой возможности родителям, бабушкам и дедушкам (чтобы открыть для них удобный мир онлайн-услуг).

Кому и зачем нужны Хабы цифрового образования

"Для многих людей, особенно старшего возраста, современные технологии до сих пор остаются чем-то сложным и даже пугающим", - напомнили украинцам.

Вместо того, чтобы оплатить коммунальные платежи со смартфона или заказать справку онлайн, они вынуждены тратить часы в очередях (ведь боятся "нажать не ту кнопку").

Чтобы изменить ситуацию, обычные библиотеки по всей стране начали превращать в Хабы цифрового образования - дружественные пространства, где каждый желающий может освоить функционал гаджетов.

Эта инициатива воплощается ВОО "Украинская библиотечная ассоциация" при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія" (финансируемого Швецией) и в сотрудничестве с Минцифрой.

Хабы открыты для всех желающих - от школьников до людей почтенного возраста (фото: thedigital.gov.ua)

Сколько украинцев уже освоили гаджеты в хабах

Согласно информации министерства, за прошлый год более 18 тысяч украинцев пришли в такие хабы и научились уверенно пользоваться:

  • компьютером;
  • смартфоном;
  • интернетом.

А уже в апреле 2026 года - стартовала новая волна обучения.

Уточняется, что до того, как прийти в хаб, почти половина посетителей (45%) оценивала свои цифровые навыки как "очень низкие".

"После занятий и консультаций этот показатель снизился до 3%. Люди преодолевают цифровой барьер и возвращают себе самостоятельность", - сообщили в ведомстве.

Пользование компьютерами, интернетом и консультации координаторов - бесплатные (фото: thedigital.gov.ua)

Кто именно помогает людям в этих хабах

Украинцам рассказали, что за каждым успехом посетителя стоит приветливый координатор.

"Чтобы предоставлять качественные консультации, более тысячи библиотекарей со всех уголков Украины прошли специальное обучение", - уточнили в Минцифры.

Отмечается, что эти люди "не только изучали основы цифровой грамотности", но также:

  • учились работать с искусственным интеллектом (ИИ);
  • улучшали навыки коммуникации и планирования мероприятий.

"Поэтому в хабах вас встретят специалисты, которые терпеливо пошагово все объяснят", - добавили в ведомстве.

Чему можно научиться в таком хабе

"Цифровая грамотность - это не о программировании, а о комфорте в повседневной жизни", - подчеркнули в Минцифры.

Следовательно, в целом координаторы в библиотеках помогают людям научиться:

  • искать нужную информацию в интернете;
  • безопасно общаться в мессенджерах;
  • оплачивать коммунальные услуги онлайн без комиссий и очередей;
  • пользоваться государственными сервисами в "Дії".

Знания, полученные в хабе, упрощают жизнь (фото: thedigital.gov.ua)

"Теперь я могу оплатить коммунальные услуги онлайн и заказать справки через "Дію". Спасибо библиотеке за возможность научиться этому бесплатно", - поделился впечатлением от обучения посетитель из Винницкой области.

Тем временем украинка из Днепропетровской области призналась, что "раньше боялась компьютера".

"А теперь уверенно пользуюсь им в повседневной жизни. Очень благодарна за поддержку и терпение координатору", - добавила женщина.

Как найти ближайший Хаб цифрового образования

"Мы хотим, чтобы учиться было удобно всем. Поэтому на платформе "Дія.Освіта" обновили раздел "Мережа хабів", - сообщили в Минцифры.

Отмечается, что теперь на интерактивной карте из почти 2 500 локаций можно "не просто найти ближайшую библиотеку или ЦНАП", но и проверить "наличие удобств".

Сеть хабов по Украине (карта: osvita.diia.gov.ua/hubs)

Так, с помощью соответствующих фильтров можно выбрать пространство:

  • оборудованное пандусом для безбарьерного доступа;
  • со скоростным Wi-Fi;
  • с детским уголком (чтобы можно было учиться, пока ребенок играет).

"Также в разделе появилась лента новостей, где публикуют анонсы событий и вдохновляющие истории людей, которые уже изменили свою жизнь благодаря новым знаниям", - добавили в Минцифры.

Итак, найти ближайший Хаб цифрового образования (чтобы прийти на бесплатные консультации) можно "в несколько кликов" - через платформу "Дія.Освіта".

"Или же расскажите об этой возможности своим родителям, бабушкам и дедушкам и помогите им открыть удобный мир онлайн-услуг", - подытожили в министерстве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернет Мінцифра послуги Библиотека украинской литературы в Москве Гаджеты Смартфоны Образование в Украине Компьютеры Пенсионеры
