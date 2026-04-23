Украинцев бесплатно учат пользоваться гаджетами в библиотеках: как найти ближайший адрес
Обычные библиотеки по всей Украине превращаются в Хабы цифрового образования. Это - прекрасный шанс для людей, особенно старшего возраста, научиться пользоваться гаджетами быстро и без лишнего стресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Главное:
- Бесплатное обучение для каждого: Хабы цифрового образования на базе библиотек по Украине открыты для всех желающих - от школьников до людей почтенного возраста.
- Цифровая грамотность: терпеливые координаторы учат украинцев оплачивать коммуналку онлайн, пользоваться "Дієй" и безопасно общаться в мессенджерах без стресса.
- Масштаб и результаты: за прошлый год обучение в хабах прошли 18 тысяч украинцев, показатель людей с "очень низким" уровнем цифровых навыков (среди посетителей) упал с 45% до 3%.
- Удобный доступ: найти ближайшую точку обучения можно на интерактивной карте портала "Дія.Освіта" (выбрав хаб с нужными удобствами).
- Забота о близких: украинцев призывают рассказать об этой возможности родителям, бабушкам и дедушкам (чтобы открыть для них удобный мир онлайн-услуг).
Кому и зачем нужны Хабы цифрового образования
"Для многих людей, особенно старшего возраста, современные технологии до сих пор остаются чем-то сложным и даже пугающим", - напомнили украинцам.
Вместо того, чтобы оплатить коммунальные платежи со смартфона или заказать справку онлайн, они вынуждены тратить часы в очередях (ведь боятся "нажать не ту кнопку").
Чтобы изменить ситуацию, обычные библиотеки по всей стране начали превращать в Хабы цифрового образования - дружественные пространства, где каждый желающий может освоить функционал гаджетов.
Эта инициатива воплощается ВОО "Украинская библиотечная ассоциация" при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія" (финансируемого Швецией) и в сотрудничестве с Минцифрой.
Хабы открыты для всех желающих - от школьников до людей почтенного возраста (фото: thedigital.gov.ua)
Сколько украинцев уже освоили гаджеты в хабах
Согласно информации министерства, за прошлый год более 18 тысяч украинцев пришли в такие хабы и научились уверенно пользоваться:
- компьютером;
- смартфоном;
- интернетом.
А уже в апреле 2026 года - стартовала новая волна обучения.
Уточняется, что до того, как прийти в хаб, почти половина посетителей (45%) оценивала свои цифровые навыки как "очень низкие".
"После занятий и консультаций этот показатель снизился до 3%. Люди преодолевают цифровой барьер и возвращают себе самостоятельность", - сообщили в ведомстве.
Пользование компьютерами, интернетом и консультации координаторов - бесплатные (фото: thedigital.gov.ua)
Кто именно помогает людям в этих хабах
Украинцам рассказали, что за каждым успехом посетителя стоит приветливый координатор.
"Чтобы предоставлять качественные консультации, более тысячи библиотекарей со всех уголков Украины прошли специальное обучение", - уточнили в Минцифры.
Отмечается, что эти люди "не только изучали основы цифровой грамотности", но также:
- учились работать с искусственным интеллектом (ИИ);
- улучшали навыки коммуникации и планирования мероприятий.
"Поэтому в хабах вас встретят специалисты, которые терпеливо пошагово все объяснят", - добавили в ведомстве.
Чему можно научиться в таком хабе
"Цифровая грамотность - это не о программировании, а о комфорте в повседневной жизни", - подчеркнули в Минцифры.
Следовательно, в целом координаторы в библиотеках помогают людям научиться:
- искать нужную информацию в интернете;
- безопасно общаться в мессенджерах;
- оплачивать коммунальные услуги онлайн без комиссий и очередей;
- пользоваться государственными сервисами в "Дії".
Знания, полученные в хабе, упрощают жизнь (фото: thedigital.gov.ua)
"Теперь я могу оплатить коммунальные услуги онлайн и заказать справки через "Дію". Спасибо библиотеке за возможность научиться этому бесплатно", - поделился впечатлением от обучения посетитель из Винницкой области.
Тем временем украинка из Днепропетровской области призналась, что "раньше боялась компьютера".
"А теперь уверенно пользуюсь им в повседневной жизни. Очень благодарна за поддержку и терпение координатору", - добавила женщина.
Как найти ближайший Хаб цифрового образования
"Мы хотим, чтобы учиться было удобно всем. Поэтому на платформе "Дія.Освіта" обновили раздел "Мережа хабів", - сообщили в Минцифры.
Отмечается, что теперь на интерактивной карте из почти 2 500 локаций можно "не просто найти ближайшую библиотеку или ЦНАП", но и проверить "наличие удобств".
Сеть хабов по Украине (карта: osvita.diia.gov.ua/hubs)
Так, с помощью соответствующих фильтров можно выбрать пространство:
- оборудованное пандусом для безбарьерного доступа;
- со скоростным Wi-Fi;
- с детским уголком (чтобы можно было учиться, пока ребенок играет).
"Также в разделе появилась лента новостей, где публикуют анонсы событий и вдохновляющие истории людей, которые уже изменили свою жизнь благодаря новым знаниям", - добавили в Минцифры.
Итак, найти ближайший Хаб цифрового образования (чтобы прийти на бесплатные консультации) можно "в несколько кликов" - через платформу "Дія.Освіта".
"Или же расскажите об этой возможности своим родителям, бабушкам и дедушкам и помогите им открыть удобный мир онлайн-услуг", - подытожили в министерстве.
