Украинцев бесплатно учат пользоваться гаджетами в библиотеках: как найти ближайший адрес

Обычные библиотеки по всей Украине превращаются в Хабы цифрового образования. Это - прекрасный шанс для людей, особенно старшего возраста, научиться пользоваться гаджетами быстро и без лишнего стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Главное: Бесплатное обучение для каждого : Хабы цифрового образования на базе библиотек по Украине открыты для всех желающих - от школьников до людей почтенного возраста.

: терпеливые координаторы учат украинцев оплачивать коммуналку онлайн, пользоваться "Дієй" и безопасно общаться в мессенджерах без стресса. Масштаб и результаты : за прошлый год обучение в хабах прошли 18 тысяч украинцев, показатель людей с "очень низким" уровнем цифровых навыков (среди посетителей) упал с 45% до 3%.

Кому и зачем нужны Хабы цифрового образования

"Для многих людей, особенно старшего возраста, современные технологии до сих пор остаются чем-то сложным и даже пугающим", - напомнили украинцам.

Вместо того, чтобы оплатить коммунальные платежи со смартфона или заказать справку онлайн, они вынуждены тратить часы в очередях (ведь боятся "нажать не ту кнопку").

Чтобы изменить ситуацию, обычные библиотеки по всей стране начали превращать в Хабы цифрового образования - дружественные пространства, где каждый желающий может освоить функционал гаджетов.

Эта инициатива воплощается ВОО "Украинская библиотечная ассоциация" при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія" (финансируемого Швецией) и в сотрудничестве с Минцифрой.

Хабы открыты для всех желающих - от школьников до людей почтенного возраста (фото: thedigital.gov.ua)

Сколько украинцев уже освоили гаджеты в хабах

Согласно информации министерства, за прошлый год более 18 тысяч украинцев пришли в такие хабы и научились уверенно пользоваться:

компьютером;

смартфоном;

интернетом.

А уже в апреле 2026 года - стартовала новая волна обучения.

Уточняется, что до того, как прийти в хаб, почти половина посетителей (45%) оценивала свои цифровые навыки как "очень низкие".

"После занятий и консультаций этот показатель снизился до 3%. Люди преодолевают цифровой барьер и возвращают себе самостоятельность", - сообщили в ведомстве.

Пользование компьютерами, интернетом и консультации координаторов - бесплатные (фото: thedigital.gov.ua)

Кто именно помогает людям в этих хабах

Украинцам рассказали, что за каждым успехом посетителя стоит приветливый координатор.

"Чтобы предоставлять качественные консультации, более тысячи библиотекарей со всех уголков Украины прошли специальное обучение", - уточнили в Минцифры.

Отмечается, что эти люди "не только изучали основы цифровой грамотности", но также:

учились работать с искусственным интеллектом (ИИ);

улучшали навыки коммуникации и планирования мероприятий.

"Поэтому в хабах вас встретят специалисты, которые терпеливо пошагово все объяснят", - добавили в ведомстве.

Чему можно научиться в таком хабе

"Цифровая грамотность - это не о программировании, а о комфорте в повседневной жизни", - подчеркнули в Минцифры.

Следовательно, в целом координаторы в библиотеках помогают людям научиться:

искать нужную информацию в интернете;

безопасно общаться в мессенджерах;

оплачивать коммунальные услуги онлайн без комиссий и очередей;

пользоваться государственными сервисами в "Дії".

Знания, полученные в хабе, упрощают жизнь (фото: thedigital.gov.ua)

"Теперь я могу оплатить коммунальные услуги онлайн и заказать справки через "Дію". Спасибо библиотеке за возможность научиться этому бесплатно", - поделился впечатлением от обучения посетитель из Винницкой области.

Тем временем украинка из Днепропетровской области призналась, что "раньше боялась компьютера".

"А теперь уверенно пользуюсь им в повседневной жизни. Очень благодарна за поддержку и терпение координатору", - добавила женщина.

Как найти ближайший Хаб цифрового образования

"Мы хотим, чтобы учиться было удобно всем. Поэтому на платформе "Дія.Освіта" обновили раздел "Мережа хабів", - сообщили в Минцифры.

Отмечается, что теперь на интерактивной карте из почти 2 500 локаций можно "не просто найти ближайшую библиотеку или ЦНАП", но и проверить "наличие удобств".

Сеть хабов по Украине (карта: osvita.diia.gov.ua/hubs)

Так, с помощью соответствующих фильтров можно выбрать пространство:

оборудованное пандусом для безбарьерного доступа;

со скоростным Wi-Fi;

с детским уголком (чтобы можно было учиться, пока ребенок играет).

"Также в разделе появилась лента новостей, где публикуют анонсы событий и вдохновляющие истории людей, которые уже изменили свою жизнь благодаря новым знаниям", - добавили в Минцифры.

Итак, найти ближайший Хаб цифрового образования (чтобы прийти на бесплатные консультации) можно "в несколько кликов" - через платформу "Дія.Освіта".

"Или же расскажите об этой возможности своим родителям, бабушкам и дедушкам и помогите им открыть удобный мир онлайн-услуг", - подытожили в министерстве.