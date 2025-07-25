Украинцев атакуют мокрецы: чем опасны эти насекомые

Летом на Днепропетровщине активизировались малоизвестные, но чрезвычайно назойливые насекомые - мокрецы. Многие украинцы уже жалуются на болезненные укусы, сильный зуд и аллергические реакции.
Но действительно ли эти крошечные создания безопасны - читайте в материале РБК-Украина.
Мокрецы - это мелкие кровососущие насекомые, похожие на москитов, но еще меньше до 3 мм длиной. Они активны в основном в сумерках и влажную погоду. Обитают вблизи водоемов, болот, лесов и даже в городских парках. В отличие от комаров, которые прокалывают кожу хоботком, мокрецы фактически ее разрезают, а потом слизывают кровь. Именно это делает их укусы такими болезненными.
Сильная аллергическая реакция
Укусы вызывают покраснение, отеки, зуд и даже волдыри. У людей с повышенной чувствительностью возможны воспаления или крапивница.
Риск инфекций
Из-за постоянного расчесывания ран возрастает вероятность занесения инфекции.
Трансмиссионные болезни
В некоторых регионах мира мокрецы переносят опасные заболевания, такие как лейшманиоз и вирусные инфекции. В Украине таких случаев пока не зафиксировано, но ученые призывают к бдительности из-за изменения климата и распространения инвазивных видов.
В случае укуса специалисты советуют не расчесывать место поражения, обработать его антисептиком и нанести средство против зуда. При сильной аллергической реакции вам лучше обратиться к врачу.
Пока что мокрецы не признаны официальными переносчиками опасных болезней в Украине, но эпидемиологи предупреждают: их численность растет, а климатические условия способствуют расширению ареала.
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В материале использованы следующие источники: Wikipedia, Суспільне Дніпро.