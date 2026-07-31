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Украинцы смогут получить льготные кредиты на отопление, часть покроет государство

21:35 31.07.2026 Пт
1 мин
Власть масштабирует зимнюю поддержку
aimg Елена Бджола
Фото: украинцам предлагают льготные кредиты на автономное отопление (Getty Images)

В Украине расширили программу поддержки для граждан, которые планируют установить автономное отопление в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Правительство предлагает льготные кредиты на автономное отопление

Льготный кредит до 250 тысяч гривен или до 480 тысяч гривен можно взять на приобретение:

  • твердотопливных печей,
  • дымоходов,
  • сопутствующих материалов,
  • их установку.

"Государство будет компенсировать 10% или 20% основной суммы кредита в зависимости от размера", - отметил Корецкий.

Льготная ставка будет составлять:

  • 0% - в первый год,
  • 5% - во второй,
  • 7% - в третий.

Корецкий уточнил, что установлены ограничения на площадь дома - не более 300 квадратных метров. И призвал граждан, желающих или планировавших установить автономное отопление, воспользоваться государственной программой поддержки.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство направило в Верховную Раду новый законопроект. Он отменяет льготу по НДС для импортных товаров с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро.

Кроме того, на Украине официально началась подготовка проекта госбюджета на 2027 год. Правительство определило дедлайн для министерств и ключевые задачи документа.

Также добавим, что новый Кабмин упразднил постановления предыдущего правительства, которые предусматривали создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

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