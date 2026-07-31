Украинцы смогут получить льготные кредиты на отопление, часть покроет государство

Правительство предлагает льготные кредиты на автономное отопление

Льготный кредит до 250 тысяч гривен или до 480 тысяч гривен можно взять на приобретение:

твердотопливных печей,

дымоходов,

сопутствующих материалов,

их установку.

"Государство будет компенсировать 10% или 20% основной суммы кредита в зависимости от размера", - отметил Корецкий.

Льготная ставка будет составлять:

0% - в первый год,

5% - во второй,

7% - в третий.

Корецкий уточнил, что установлены ограничения на площадь дома - не более 300 квадратных метров. И призвал граждан, желающих или планировавших установить автономное отопление, воспользоваться государственной программой поддержки.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство направило в Верховную Раду новый законопроект. Он отменяет льготу по НДС для импортных товаров с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро.

Кроме того, на Украине официально началась подготовка проекта госбюджета на 2027 год. Правительство определило дедлайн для министерств и ключевые задачи документа.