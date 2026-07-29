Кабмин согласовал налог на посылки, но с исключением
Правительство направило в Верховную Раду законопроект, отменяющий льготу на НДС для импортных товаров с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Сергея Корецкого.
Что именно предлагают изменить
В настоящее время импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются НДС. Правительство предлагает отменить эту льготу, чтобы привести украинские правила в соответствие с законодательством ЕС.
Частные подарки стоимостью до 45 евро, которые присылают безвозмездно, и в дальнейшем не будут облагаться налогом.
Зачем это нужно
По словам премьер-министра, изменение призвано создать равные условия для всех участников рынка и поддержать украинских производителей в честной конкуренции.
Ожидается, что решение обеспечит более 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в бюджет ежегодно - эти средства планируют направить на финансирование обороны, устойчивость государства и развитие экономики.
Когда заработают новые правила
Если депутаты поддержат законопроект, новые правила начнут действовать не раньше 2027 - у бизнеса, маркетплейсов и операторов доставки будет время подготовиться.
Правительство также поручило Министерству финансов и другим ответственным органам проработать вопросы с парламентскими комитетами и фракциями, а также подробно объяснить общественности нормы законопроекта.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что отдельные категории граждан в Украине имеют право на налоговую социальную льготу, позволяющую уменьшить сумму налога с заработной платы - в частности, воспользоваться ею могут лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью при условии соблюдения установленных требований.
Также мы писали, что владельцы жилья, сдающие недвижимость в аренду, обязаны декларировать полученный доход и уплачивать предусмотренные законом налоги - за уклонение предусмотрены финансовые санкции, а для легализации рынка аренды готовят снижение налоговой нагрузки на арендодателей с 2027 года.