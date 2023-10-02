ВПЛ могут получить бесплатную правовую помощь: перечень услуг

В Украине внутриперемещенные лица (ВПЛ) имеют право на бесплатную правовую помощь. Воспользоваться ею можно в ближайшем бюро правовой помощи и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции .

Правовой помощью занимается система безвозмездной юридической помощи. Она предоставляет следующие услуги:

консультирует и предоставляет юридическую информацию;

представляет интересы в суде и других государственных органах;

помогает составить документы для обращения в суд.

Как обратиться за помощью

Обратиться за помощью можно четырьмя способами:

в ближайшем бюро правовой помощи, адреса ищите по ссылке;

позвонить в контактный центр системы бесплатной юридической помощи по телефону 0 (800) 213 - 103 (звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные);

позвонить в Telegram по телефону: +38 (067) 721-31-03;

через консультацию с юристом в Telegram (в боте найти кнопку "Написать юристу").

Ознакомиться со всеми доступными сервисами и услугами системы бесплатной правовой помощи можно по ссылке.

Раньше мы писали, куда обращаться, если лишили выплат ВПЛ. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что людям следует обратиться в территориальные органы социальной защиты.

Также правительство анонсировало увеличение выплат людям с инвалидностью и пенсионерам, зарегистрированным как ВПЛ. С 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.