Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике (фото)

Украинские спортивные гимнасты поднялись на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.

За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".

В упражнениях на кольцах Олег Верняев, набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.