ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике (фото)

Украина, Суббота 25 мая 2024 20:18
UA EN RU
Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике (фото) Фото: украинский спортсмен Олег Верняев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спортивные гимнасты поднялись на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.

Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике (фото)

За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".

В упражнениях на кольцах Олег Верняев, набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.

Новости спорта

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию у Монте-Карло.

А британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком. Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НОК Спортзал
NEWS
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
Прилет по "Эпицентру", погибшие и много пропавших без вести: что известно об ударе по Харькову
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию