Украинцы получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике (фото)
Украинские спортивные гимнасты поднялись на подиум в первый день финалов. Наши спортсмены завоевали сразу несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.
В болгарском городе Варна сегодня, 25 мая, прошел первый день финалов в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. Украинцы выступали в двух финалах, и в обоих получили награды.
За свое выступление на разновысотных брусьях Елизавета Губарева получила 13.500 балла и завоевала "серебро".
В упражнениях на кольцах Олег Верняев, набрав 14.066 балла. С данным результатом он стал третьим.
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Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию у Монте-Карло.
А британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком. Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.
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