Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Украинцы в сентябре немного увеличили покупку долларов и евро банках. Однако спрос на наличную валюту в значительно ниже, чем в начале года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Население Украины в сентябре 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,854 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,210 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 356 млн долларов.
Объем покупки вырос на 1,5% по сравнению с августом. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,854 млрд долларов.
Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около уровня 41,50-41,60 гривен. В итоге за месяц доллар упал на 5 копеек до 41,45 гривен. Курс евро вырос за месяц на 35 копеек до 48,85 гривен.
Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс в основном колебался около уровня 41,20-41,30 грн/доллар.
Официальный курс доллара в течение месяца колебался в диапазоне от 41,12 до 41,49 грн/доллар. В итоге за сентябрь доллар подорожал на 5 копеек до 41,31 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Украинцы в 2025 году покупают значительно меньше наличной валюты. По данным НБУ, за август 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,0 млрд долларов), за январь-август - 5,6 млрд долларов (в прошлом году - у 9,8 млрд долларов).
В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.
Во II квартале 2025 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился до 0,8 млрд долларов, по сравнению с 2,8 млрд в I квартале. Фиксировались наименьшие ежемесячные объемы спроса с октября 2023 года - в среднем 0,3 млрд долларов.
По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.