Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках

Население Украины в сентябре 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,854 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,210 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 356 млн долларов.



Объем покупки вырос на 1,5% по сравнению с августом. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,854 млрд долларов.

Курс доллара в сентябре

Курс доллара на наличном рынке в сентябре колебался около уровня 41,50-41,60 гривен. В итоге за месяц доллар упал на 5 копеек до 41,45 гривен. Курс евро вырос за месяц на 35 копеек до 48,85 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс в основном колебался около уровня 41,20-41,30 грн/доллар.

Официальный курс доллара в течение месяца колебался в диапазоне от 41,12 до 41,49 грн/доллар. В итоге за сентябрь доллар подорожал на 5 копеек до 41,31 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).