Украинцы уже могут подать заявку на 6500 гривен в рамках "зимней поддержки", - Свириденко

Эта часть "Зимней поддержки" рассчитана на украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Кто может получить 6500 гривен от государства:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

"Получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины", - отметила Свириденко.

Как получить выплату через "Дію":

Перейти в приложении в раздел "Зимняя поддержка"; Выбрать получателя; Оформить выплаты на Дия.Карту.

Как получить выплату оффлайн через ПФУ:

Прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда; Подготовить карточку или Дія.Карту; Оформить заявление на получение выплаты с помощью сотрудника; Дождаться, пока выплата придет на специальный счет.

При этом выплата поступит на текущий счет со специальным режимом использования (при условии его наличия в банке), или на Дія.Карту. Деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления, но только на определенный перечень товаров и услуг - приобретение лекарственных средств, одежды, обуви, витаминов и тому подобное.