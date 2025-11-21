RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украинцы уже могут подать заявку на 6500 гривен в рамках "зимней поддержки", - Свириденко

Иллюстративное фото: незащищенные категории населения могут получить 6500 гривен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине с 21 ноября стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для незащищенных категорий населения. Некоторые категории населения могут получить выплату в 6500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Эта часть "Зимней поддержки" рассчитана на украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Кто может получить 6500 гривен от государства:

  • дети под опекой или попечительством;
  • дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
  • дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Фото: Telegram

"Получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины", - отметила Свириденко.

Как получить выплату через "Дію":

  1. Перейти в приложении в раздел "Зимняя поддержка";
  2. Выбрать получателя;
  3. Оформить выплаты на Дия.Карту.

Как получить выплату оффлайн через ПФУ:

  1. Прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда;
  2. Подготовить карточку или Дія.Карту;
  3. Оформить заявление на получение выплаты с помощью сотрудника;
  4. Дождаться, пока выплата придет на специальный счет.

Фото: Telegram

При этом выплата поступит на текущий счет со специальным режимом использования (при условии его наличия в банке), или на Дія.Карту. Деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления, но только на определенный перечень товаров и услуг - приобретение лекарственных средств, одежды, обуви, витаминов и тому подобное.

 

"Зимняя поддержка" в 2025 году

Программа "Зимняя поддержка" в 2025 году предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 гривен для всех украинцев. Заявку на получение помощи подавать можно двумя способами: онлайн через приложение "Дія" с 15 ноября или письменно в отделениях "Укрпочты" с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Если подавать заявление в цифровом режиме, через "Дію", то деньги поступают на карту "Национальный кэшбек" в течение 10 дней. Если подавать через "Укрпочту", тогда выплата будет доставлена тем же способом, которым человек получает пенсию или соцвыплаты.

Полученные в рамках программы деньги можно потратить до 30 июня 2026 года на определенный перечень товаров и услуг. Среди них - коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги или благотворительность.

