Рейтинг Трампа в Украине упал до 16%, и только 32% считают США надежным союзником

Действия Дональда Трампа привели к тому, что отношение украинцев к руководству США резко ухудшилось. В отличие от Европы эту страну уже не считают надежным союзником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Рейтинг Трампа среди украинцев

Если в декабре 2024 года более половины (54%) украинцев имели оптимистичные ожидания относительно Дональда Трампа, то уже в марте 2025 года 73% считали, что для Украины это плохо, что он является президентом США, а 19% - хорошо.

По состоянию на май - начало июня 2025 года восприятие Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины. Положительное отношение осталось у 16% респондентов.

Европа и США

По данным опроса, большинство украинцев (64%) считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так 24%.

В случае США ситуация почти зеркальная. Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считают, что США устает от Украины, их поддержка слабеет и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира, 32% респондентов.

Американцы и руководство США

Несмотря на все большинство украинцев (63%) продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо 29%.

При этом есть существенная дифференциация в зависимости от того, говорим ли мы об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США 24%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.