ua en ru
Чт, 12 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рейтинг Трампа в Украине упал до 16%, и только 32% считают США надежным союзником

Украина, Четверг 12 июня 2025 10:26
UA EN RU
Рейтинг Трампа в Украине упал до 16%, и только 32% считают США надежным союзником Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Действия Дональда Трампа привели к тому, что отношение украинцев к руководству США резко ухудшилось. В отличие от Европы эту страну уже не считают надежным союзником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Рейтинг Трампа среди украинцев

Если в декабре 2024 года более половины (54%) украинцев имели оптимистичные ожидания относительно Дональда Трампа, то уже в марте 2025 года 73% считали, что для Украины это плохо, что он является президентом США, а 19% - хорошо.

По состоянию на май - начало июня 2025 года восприятие Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины. Положительное отношение осталось у 16% респондентов.

Рейтинг Трампа в Украине упал до 16%, и только 32% считают США надежным союзником

Европа и США

По данным опроса, большинство украинцев (64%) считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так 24%.

В случае США ситуация почти зеркальная. Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считают, что США устает от Украины, их поддержка слабеет и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира, 32% респондентов.

Рейтинг Трампа в Украине упал до 16%, и только 32% считают США надежным союзником

Американцы и руководство США

Несмотря на все большинство украинцев (63%) продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо 29%.

При этом есть существенная дифференциация в зависимости от того, говорим ли мы об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США 24%.

Рейтинг Трампа в Украине упал до 16%, и только 32% считают США надежным союзником

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.

Напомним, по данным Всемирного банка, помощь США и ЕС является критической для Украины. Всемирный банк оценивает поддержку ЕС гораздо выше.

По данным Евробарометра, три четверти европейцев (76%) поддерживают предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб
Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины