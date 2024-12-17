В "Резерв+" до конца года нельзя будет оформить онлайн-отсрочку: кого это касается

В приложении "Резерв+" с сегодняшнего дня не будет доступна функция онлайн-отсрочки для определенной категории украинцев. Это связано с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, со вторника, 17 декабря, и ориентировочно до понедельника, 30 декабря, студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+".

При этом на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше.

Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+". О досрочном восстановлении работы сервиса в "Резерв+" будет сразу сообщено.

Приложение "Резерв+" в Украине

Весной этого года Министерство обороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+". В приложении военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг", сформировать военно-учетный документ и тому подобное.