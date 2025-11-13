RU

"Украинцы своих не бросают". Саакашвили обратился к Зеленскому за помощью

Фото: Михеил Саакашвили (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского внести его в список гражданских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Саакашвили в Facebook.

Саакашвили обратил внимание, что был вынужден обратиться к Зеленскому, поскольку его перевели с тюремной больницы, где он лечился от тяжелого отравления, назад в тюрьму, "к тому персоналу, который его отравил". 

"Мое отравление в марте 2022 года произошло после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и германские лаборатории", - добавил он. 

По словам Саакашвили, его арестовали по абсолютно выдуманному делу и тогдашний премьер Грузии даже прямо заявлял, что дело было связано с активностью в Украине. 

При этом недавно против Саакашвили открыли новое уголовное дело, в котором его обвиняют "в саботаже в пользу иностранного государства". В материалах дела, как утверждает бывший президент Грузии, есть цитаты Зеленского и советника руководителя ОП Михаила Подоляка. 

"В этом контексте совершенно очевидно, что мои преследования и моя судьба связаны с войной… Включите меня, пожалуйста... в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас", - отметил Саакашвили в обращении к Зеленскому.

Возвращение Саакашвили в тюрьму

Напомним, 12 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из тбилисской клиники "Вивамед", где он находился под наблюдением врачей с 2022 года.

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что состояние здоровья Саакашвили признано удовлетворительным, поэтому его перевели обратно в тюрьму №12 для дальнейшего отбывания наказания.

Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году. После этого он был арестован и помещен под стражу по ранее вынесенным заочным приговорам.

В марте 2025 года суд добавил Саакашвили еще 4,5 года заключения.

