Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Українці своїх не кидають". Саакашвілі звернувся до Зеленського по допомогу

Фото: Міхеїл Саакашвілі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі попросив президента України Володимира Зеленського внести його до списку цивільних полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Саакашвілі у Facebook.

Саакашвілі звернув увагу, що був змушений звернутися до Зеленського, оскільки його перевели з тюремної лікарні, де він лікувався від важкого отруєння, назад до в'язниці, "до того персоналу, який його отруїв".

"Моє отруєння в березні 2022 року відбулося після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії", - додав він.

За словами Саакашвілі, його заарештували за абсолютно вигаданою справою і тодішній прем'єр Грузії навіть прямо заявляв, що справа була пов'язана з активністю в Україні.

При цьому нещодавно проти Саакашвілі відкрили нову кримінальну справу, в якій його звинувачують "у саботажі на користь іноземної держави". У матеріалах справи, як стверджує колишній президент Грузії, є цитати Зеленського і радника керівника ОП Михайла Подоляка.

"У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов'язані з війною... Включіть мене, будь ласка... до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не кидають, і розраховую на вас", - зазначив Саакашвілі у зверненні до Зеленського.

Повернення Саакашвілі до в'язниці

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з тбіліської клініки "Вівамед", де він перебував під наглядом лікарів із 2022 року.

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що стан здоров'я Саакашвілі визнано задовільним, тому його перевели назад до в'язниці №12 для подальшого відбування покарання.

Саакашвілі повернувся до Грузії 2021 року. Після цього його заарештували і помістили під варту за раніше винесеними заочними вироками.

У березні 2025 року суд додав Саакашвілі ще 4,5 років ув'язнення.

Володимир ЗеленськийГрузіяМіхеіл Саакашвілі