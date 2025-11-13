"Українці своїх не кидають". Саакашвілі звернувся до Зеленського по допомогу

Саакашвілі звернув увагу, що був змушений звернутися до Зеленського, оскільки його перевели з тюремної лікарні, де він лікувався від важкого отруєння, назад до в'язниці, "до того персоналу, який його отруїв".

"Моє отруєння в березні 2022 року відбулося після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії", - додав він.

За словами Саакашвілі, його заарештували за абсолютно вигаданою справою і тодішній прем'єр Грузії навіть прямо заявляв, що справа була пов'язана з активністю в Україні.

При цьому нещодавно проти Саакашвілі відкрили нову кримінальну справу, в якій його звинувачують "у саботажі на користь іноземної держави". У матеріалах справи, як стверджує колишній президент Грузії, є цитати Зеленського і радника керівника ОП Михайла Подоляка.

"У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов'язані з війною... Включіть мене, будь ласка... до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не кидають, і розраховую на вас", - зазначив Саакашвілі у зверненні до Зеленського.