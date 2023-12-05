Украинцы стали меньше опасаться роста цен и падения гривны

В ноябре 2023 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 1 пункт и составляет 80,9 п. Украинцы стали меньше опасаться безработицы, падения гривны и роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,8 п. и составляет 122 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1,5 п. и составляет 184,3. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 8 п. и составляет 150,6 п.

"Все показатели ноября 2023 года, кроме индекса девальвационных ожиданий, без статистически значимых изменений. Наблюдается тенденция к стабилизации - население Украины оценивает как собственное текущее положение, так и экономическое положение без существенных изменений. Кроме этого, наблюдается уменьшение ожиданий девальвации, что влияет на соответствующий индекс", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Ожидание роста курса доллара

Финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше.

В конце года не исключен рост курса доллара, вызванный проблемами с западной помощью и ростом бюджетных платежей.