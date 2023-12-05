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Українці стали менше побоюватися зростання цін та падіння гривні

Україна, Вівторок 05 грудня 2023 14:47
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Українці стали менше побоюватися зростання цін та падіння гривні Фото: Курс долара в Україні буде падати, очікують українці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1 пункт та становить 80,9 п. Українці стали менше побоюватися безробіття, падіння гривні та зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,8 п. та складає 122 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,5 п. та складає 184,3. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 8 п. та складає 150,6 п.

Українці стали менше побоюватися зростання цін та падіння гривні

"Усі показники листопада 2023 року, окрім індексу девальваційних очікувань, без статистично значущих змін. Спостерігається тенденція до стабілізації - населення України оцінює як власне поточне становище, так і економічне становище без суттєвих змін. Окрім цього, спостерігається зменшення очікувань щодо девальвації, що впливає на відповідний індекс", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Очікування зростання курсу долара

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.

Наприкінці року не виключене зростання курсу долара, викликане проблемами із західною допомогою та зростанням бюджетних платежів.

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