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Как изменится курс доллара: банкиры улучшили прогноз

Украина, Четверг 19 октября 2023 08:24
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Как изменится курс доллара: банкиры улучшили прогноз Фото: Курс доллара в течение года ожидается на уровне 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курсовые ожидания в Украине продолжаются улучшаться. Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет около уровня 40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, банкиры в октябре 2023 года курс ждут курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.

Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 39,99 грн/доллар (данные за сентябрь), руководители предприятий - 40,00 грн/доллар (данные за август), население Украины 39,96 (данные за сентябрь).

Как изменится курс доллара: банкиры улучшили прогноз

Официальный прогноз и ожидания рынка

Официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны по отношению к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Этот бюджетный прогноз не влияет на НБУ, который с начала октября перешел к режиму управляемой гибкости курса. Официальный курс на 19 октября составляет 36,56 грн/доллар.

Международный валютный фонд также прогнозирует на 2024 год курс 41,4 грн/доллар.

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше года назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.

На наличном рынке курс колеблется около 38 гривен, с начала года он упал на 6% (в декабре прошлого года он был выше 40 гривен).

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