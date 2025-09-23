Украинцы спрогнозировали сроки вступления в ЕС и высказали главное опасение

Поддержка евроинтеграции

Опрос показал, что идею вступления Украины в ЕС поддерживает 74% граждан. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Киеве (82%), на Западе (80%), Севере (78%) и в Центре (76%).

На Юге и Востоке показатели ниже - 69% и 64% соответственно. Против вступления выступают лишь 6% граждан, еще 18% не определились со своей позицией.



Ожидания от членства

Украинцы связывают с ЕС улучшение будущего для детей (65%), установление мира (60%), экономический рост (60%) и повышение уровня жизни (59%).

Также среди ожиданий - новые возможности для трудоустройства (58%), преодоление коррупции (55%) и укрепление верховенства права (54%). В то же время только 2% опрошенных заявили, что не видят никаких преимуществ от интеграции.



Основные опасения

Главным риском респонденты называют отток молодежи за границу - 48%. Другими опасениями стали эксплуатация природных ресурсов (35%), приток мигрантов (31%) и рост бюрократии (30%).

Также 30% считают, что вступление может ухудшить отношения с Россией, а 11% убеждены, что у самого Евросоюза нет будущего. В то же время 8% украинцев заявили, что не видят никаких недостатков в евроинтеграции.



Прогнозы относительно сроков вступления

42% опрошенных считают, что вступление в ЕС состоится в течение ближайших 5 лет. Еще 22% отводят на этот процесс от 6 до 10 лет.

В то же время 12% респондентов убеждены, что Украина никогда не станет членом Евросоюза.



Опрос проведен агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine в июне-июле 2025 года. Участие приняли 1015 респондентов со всех подконтрольных Украине территорий.