Украинцы в Словакии могут получить денежную помощь: как подать заявку

Украинцы в Словакии могут получить помощь УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. Сумма выплаты зависит от уровня социальной незащищенности семьи.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Unhcr рассказывает, как получить помощь.
УВКБ ООН и ЮНИСЕФ по новой программе на 2024 год будут поддерживать беженцев/людей, имеющих временную защиту ("odidenec"), искателей убежища и лиц без гражданства в Словакии, которые считаются особенно уязвимыми в соответствии с критериями.
Кто может претендовать на помощь:
Во время собеседования у кандидата на помощь потребуют подтверждающие документы об инвалидности или медицинском положении, а также письмо об отказе Úrad práce.
УВКБ ООН будет рассматривать все заявления от пожилых людей, взрослых с ограниченными возможностями без детей и взрослых с серьезными заболеваниями. Для регистрации необходимо иметь номер телефона.
Записаться на собеседование можно по телефону на линию доверия организации. Бесплатная линия: 0 800 22 12 30 (звонки со словацкого тел. номера), платная линия: +421 2 22 11 56 50 (звонки из не словацких номеров).
После того как человек подаст заявку, УВКБ ООН проведет предварительную проверку. Затем кандидату отправят SMS-сообщение с датой и местом личной регистрации.
Какие документы нужно иметь на собеседовании:
Важно, чтобы при оформлении помощи присутствовали все члены семьи. Если член семьи испытывает серьезные проблемы с передвижением или ограниченные возможности, вы можете сообщить об этом во время собеседования.
Перед оказанием помощи данные человека будут проверяться. Решения иногда приходится ждать до 4 недель. Человеку придет SMS-сообщение о результате.
Выплаты могут производить через Western Union, для этого человеку отправят SMS с кодом. При получении денег нужно при себе иметь действительный документ, удостоверяющий личность.
Сумма пособия рассчитывается исходя из количества членов семьи, их возраста и категории уязвимости семьи. Приблизительную сумму можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.
Ранее мы писали о том, что с 1 июля в Словакии заработают новые условия для беженцев.
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