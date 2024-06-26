Украинцы в Словакии могут получить денежную помощь: как подать заявку

Как украинцам получить помощь

УВКБ ООН и ЮНИСЕФ по новой программе на 2024 год будут поддерживать беженцев/людей, имеющих временную защиту ("odidenec"), искателей убежища и лиц без гражданства в Словакии, которые считаются особенно уязвимыми в соответствии с критериями.

Кто может претендовать на помощь:

люди, прибывшие в Словацкую Республику после 1 января 2024 года и экономически неблагополучные (не имеют постоянной работы или постоянного источника дохода или источника дохода ниже прожиточного минимума)

или не получают пособия от Управления труда, социальных вопросов и семьи Словакии (Úrad práce)

и соответствуют одному из нижеследующих критериев: является отцом/мамой-одиночкой или опекуном с 2 или более детьми, или в семье есть 3 или больше детей, или является отцом-одиночкой или имеете по крайней мере одного ребенка в возрасте до 3 лет, или в семье есть ребенок или лицо с инвалидностью, или человеку за 60 лет и больше, но у него нет работающего взрослого члена семьи, или у человека есть серьезное заболевание

Во время собеседования у кандидата на помощь потребуют подтверждающие документы об инвалидности или медицинском положении, а также письмо об отказе Úrad práce.

УВКБ ООН будет рассматривать все заявления от пожилых людей, взрослых с ограниченными возможностями без детей и взрослых с серьезными заболеваниями. Для регистрации необходимо иметь номер телефона.

Как подать заявку на помощь

Записаться на собеседование можно по телефону на линию доверия организации. Бесплатная линия: 0 800 22 12 30 (звонки со словацкого тел. номера), платная линия: +421 2 22 11 56 50 (звонки из не словацких номеров).

После того как человек подаст заявку, УВКБ ООН проведет предварительную проверку. Затем кандидату отправят SMS-сообщение с датой и местом личной регистрации.

Какие документы нужно иметь на собеседовании:

паспорт, идентификационный номер или любой другой документ, удостоверяющий личность

словацкий номер [Rodne cislo], выданный во время предоставления временной защиты или удостоверения искателя убежища/беженца

словацкий телефонный номер

номер словацкого банковского счета/IBAN и банковский договор (если он есть у человека)

словацкий юридический документ об опеке (при наличии)

документы, предоставленные Úrad práce, подтверждающие, что вам было отказано в помощи

документы, подтверждающие состояние здоровья и/или инвалидность

Важно, чтобы при оформлении помощи присутствовали все члены семьи. Если член семьи испытывает серьезные проблемы с передвижением или ограниченные возможности, вы можете сообщить об этом во время собеседования.

Перед оказанием помощи данные человека будут проверяться. Решения иногда приходится ждать до 4 недель. Человеку придет SMS-сообщение о результате.

Как происходит выплата

Выплаты могут производить через Western Union, для этого человеку отправят SMS с кодом. При получении денег нужно при себе иметь действительный документ, удостоверяющий личность.

Сумма пособия рассчитывается исходя из количества членов семьи, их возраста и категории уязвимости семьи. Приблизительную сумму можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.