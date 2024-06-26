Українці у Словаччині можуть отримати грошову допомогу: як подати заявку

Українці у Словаччині можуть отримати допомогу від УВКБ ООН та ЮНІСЕФ. Сума виплати залежить від рівня соціальної незахищеності родини.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Unhcr розповідає, як отримати допомогу.
УВКБ ООН та ЮНІСЕФ за новою програмою на 2024 рік підтримуватимуть біженців/осіб, які мають тимчасовий захист ("odidenec"), шукачів притулку та осіб без громадянства у Словаччині, які вважаються особливо вразливими відповідно до критеріїв.
Хто може претендувати на допомогу:
Під час співбесіди у кандидата на допомогу вимагатимуть підтверджуючі документи про інвалідність або медичний стан, а також лист про відмову Úrad práce.
УВКБ ООН розглядатиме всі заяви від людей похилого віку, дорослих з обмеженими можливостями без дітей та дорослих із серйозними захворюваннями. Для реєстрації необхідно мати словацький номер телефону.
Записатися на співбесіду можна, зателефонувавши на лінію довіри організації. Безкоштовна лінія: 0800 22 12 30 (дзвінки зі словацького тел. номера), платна лінія: +421 2 22 11 56 50 (дзвінки з не словацьких номерів).
Після того, як людина подасть заявку, УВКБ ООН проведе попередню перевірку. Потім кандидату відправлять SMS-повідомлення з датою та місцем особистої реєстрації.
Які документи треба мати на співбесіді:
Важливо, щоб при оформленні допомоги були присутні всі члени сім'ї. Якщо член сім’ї має серйозні проблеми з пересуванням або обмежені можливості, ви можете повідомити про це під час співбесіди.
Перед наданням допомоги дані людини перевірятимуть. Рішення іноді доводиться чекати до 4 тижнів. Людині прийде SMS-повідомлення про результат.
Виплати можуть здійснювати через Western Union, для цього людині відправлять SMS із кодом. При отриманні грошей потрібно при собі мати дійсний документ, що посвідчує особу.
Сума допомоги розраховується, виходячи з кількості членів сім'ї, їх віку та категорії вразливості сім'ї. Приблизну суму можна розрахувати за допомогою онлайн-калькулятора.
Раніше ми писали про те, що з 1 липня у Словаччині запрацюють нові умови для біженців.
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