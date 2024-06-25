Кто из украинцев и как может получить вид на жительство в Дании

За два года войны Дания выдала украинцам более 41 тысячи разрешений на временное проживание. Исследование проекта DARECO показал, что 60% опрошенных беженцев хотят остаться в стране, даже когда в их родном городе остановятся боевые действия.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию New to Demark рассказывает, как украинцам получить временный вид на жительство в Дании и можно ли остаться в стране, если оно срок закончился.

Как получить временный вид на жительство

Граждане Украины могут получить временный вид на жительство в Дании в соответствии с разделом 1 Специального закона. Его предоставляют гражданам Украины, выехавшим из страны после 1 февраля 2022 года и получившим статус беженца.

Чтобы подать заявку на получение вида на жительство в соответствии с § 1, необходимо находиться в Дании. Иммиграционная служба Дании принимает решение о видах на жительство в соответствии со Специальным законом. Чтобы получить вид на проживание, нужно обратиться в отдел обслуживания граждан Иммиграционной службы в Дании. Детальнее о процедуре можно узнать здесь.

Заявку могут отклонить, если человек уже получил вид на жительство в другой стране, или гражданство другой страны.

Если у человека есть жена или супруг/сожитель, ребенок в возрасте от 18 лет или другой близкий член семьи, проживающий в Дании и он также является гражданином Украины или признанный беженцем, они должны подать собственное заявление с помощью формы SL1.

Если у человека есть близкий член семьи, который сам не является гражданином Украины или не признан беженцем, он может воспользоваться формой SL2. То же касается членов семьи, не проживающих в Дании.

Кто имеет право на продление вида на жительство

Если беженец получил вид на жительство в Дании по Специальному закону для украинцев до 17 марта 2024 года, то иммиграционная служба самостоятельно продлевает его до 17 марта 2025 года, если человек отвечает условиям разрешения.

Иммиграционная служба Дании направляет решение о продлении вида на жительство через Digital Post.

Также при продлении вида на жительство украинцам отправляют новую карточку по почте в течение 4 недель. Ее присылают по адресу, по которому человек зарегистрирован в реестре CPR.

При этом не нужно сдавать биометрические данные (фотокарту и отпечатки пальцев) для новой карты. Миграционная служба использует биометрические данные, которые вы сдавали в связи с получением текущего вида на жительство в соответствии со специальным законом.

Может ли украинец остаться в Дании, если разрешение на проживание закончилось

Граждане Украины могут находиться в Дании в течение 90 дней без визы по истечении срока действия вида на жительство.

Украинцы также могут подать заявление на получение вида на жительство в соответствии со Специальным законом для лиц, перемещенных из Украины, если они планируют остаться в Дании.

Можно ли получить разрешение на постоянное проживание в Дании

На основании вида на жительство в соответствии со Специальным законом для украинцев нельзя получить вид на постоянное проживание.

Для такого разрешения нужно прожить в Дании не менее 8 лет - в некоторых случаях 4 года - и в течение этого периода иметь вид на жительство в соответствии с разделами 7 - 9 f, 9 i - 9n, 9 p или 9 q Закона об иностранцах 2 или 3 (разрешение на проживание, предоставленное на основании воссоединения семьи, предоставления убежища, учебы или работы и т.п.).

Если у украинца есть вид на жительство в соответствии со Специальным законом, то он не соответствует этому требованию, и его пребывание в Дании не может быть отнесено к 8-летнему периоду.