Украинцы на прифронтовых территориях получат деньги на покупку дров и угля: детали
Жители прифронтовых территорий получат одноразовую выплату в размере 21 тысяч гривен на приобретение твердого бытового топлива. Кабинет министров принял соответствующее постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что в первую очередь помощь получат украинцы, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии соприкосновения.
Речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.
Программа денежной помощи реализуется при финансовой поддержке УВКБ ООН.
"Реализация акта позволит обеспечить потребности уязвимых категорий населения прифронтовых территорий в бытовом топливе в зимний период", - отметили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году украинцы также получали денежную помощь на покупку дров и угля.
В ноябре 2023 Кабинет министров одобрил экспериментальный проект о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники получали 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен.
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