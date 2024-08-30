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Українці на прифронтових територіях отримають гроші на купівлю дров та вугілля: деталі

Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 19:59
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Українці на прифронтових територіях отримають гроші на купівлю дров та вугілля: деталі Фото: українці на прифронтових територіях отримають гроші на купівлю дров та вугілля (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Мешканці прифронтових територій отримають одноразову виплату в розмірі 21 тисячі гривень на придбання твердого побутового палива. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що першочергово допомогу отримають українці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Програма грошової допомоги реалізується за фінансової підтримки УВКБ ООН.

"Реалізація акта дозволить забезпечити потреби вразливих категорій населення прифронтових територій у побутовому паливі в зимовий період", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, минулого року українці також отримували грошову допомогу на купівлю дров та вугілля.

У листопаді 2023 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики отримували 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

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