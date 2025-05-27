Украинцы в Польше могут получить пенсию: условия и важные нюансы

Пенсия в Польше для иностранцев: основные требования

Управление социального страхования Польши - ZUS - может выплачивать пенсии некоторым из наших граждан.

С увеличением количества украинцев, которые работают в этой европейской стране, растет и количество тех, кто имеет право на пенсию. При этом местным законодательством четко определены условия, которым должны соответствовать иностранцы.

Так, ключевыми требованиями для того, чтобы получать польскую пенсию, являются:

легальное трудоустройство;

уплата пенсионных взносов;

постоянное проживание в стране.

С какого возраста можно получать пенсию в Польше

Для выхода на пенсию украинцам, как и полякам, нужно достичь пенсионного возраста:

60 лет - для женщин;

65 лет - для мужчин.

В то же время необходимо иметь также достаточный страховой стаж:

не менее 20 лет - для женщин;

не менее 25 лет - для мужчин.

Могут ли украинцы получать две пенсии

Благодаря международному соглашению, которое действует с 2012 года, существует возможность суммировать периоды работы в Польше и Украине.

При этом украинцы, которые работали в обеих странах, могут получать две пенсии:

украинскую;

польскую.

Стоит отметить, что ZUS выплачивает часть пенсии, которая соответствует периоду работы в Польше. А за период работы в Украине деньги гражданам выплачивает наш государственный Пенсионный фонд (ПФУ).

Размер пенсии и вероятность дополнительных льгот

В целом размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. То есть теоретически помощь можно получить только за один день работы, но в таком случае выплата от ZUS будет совсем небольшой (буквально копеечной).

В то же время иностранцы, постоянно проживающие в Польше, могут рассчитывать также на дополнительные льготы - так называемую тринадцатую и четырнадцатую пенсии (как и граждане Польши).

Однако получить доплату к минимальной помощи могут только те иностранцы, которые имеют статус резидента.

Если же после назначения пенсии украинцы выедут из Польши, то потеряют право на эту доплату.