Украинцы в Польше могут получить пенсию: условия и важные нюансы

Граждане Украины могут получать пенсию в Польше. Однако только при условии выполнения определенных требований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Управление социального страхования Польши - ZUS - может выплачивать пенсии некоторым из наших граждан.
С увеличением количества украинцев, которые работают в этой европейской стране, растет и количество тех, кто имеет право на пенсию. При этом местным законодательством четко определены условия, которым должны соответствовать иностранцы.
Так, ключевыми требованиями для того, чтобы получать польскую пенсию, являются:
Для выхода на пенсию украинцам, как и полякам, нужно достичь пенсионного возраста:
В то же время необходимо иметь также достаточный страховой стаж:
Благодаря международному соглашению, которое действует с 2012 года, существует возможность суммировать периоды работы в Польше и Украине.
При этом украинцы, которые работали в обеих странах, могут получать две пенсии:
Стоит отметить, что ZUS выплачивает часть пенсии, которая соответствует периоду работы в Польше. А за период работы в Украине деньги гражданам выплачивает наш государственный Пенсионный фонд (ПФУ).
В целом размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов. То есть теоретически помощь можно получить только за один день работы, но в таком случае выплата от ZUS будет совсем небольшой (буквально копеечной).
В то же время иностранцы, постоянно проживающие в Польше, могут рассчитывать также на дополнительные льготы - так называемую тринадцатую и четырнадцатую пенсии (как и граждане Польши).
Однако получить доплату к минимальной помощи могут только те иностранцы, которые имеют статус резидента.
Если же после назначения пенсии украинцы выедут из Польши, то потеряют право на эту доплату.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) увеличил выплату пенсий за последний месяц - кому ждать прибавки в июне.
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