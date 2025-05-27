Українці в Польщі можуть отримати пенсію: умови й важливі нюанси

Громадяни України можуть отримувати пенсію в Польщі. Проте лише за умови виконання певних вимог.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на inPoland.
Управління соціального страхування Польщі - ZUS - може виплачувати пенсії декому з наших громадян.
Зі збільшенням кількості українців, які працюють у цій європейській країні, зростає й кількість тих, хто має право на пенсію. При цьому місцевим законодавством чітко визначені умови, яким повинні відповідати іноземці.
Так, ключовими вимогами для того, щоб отримувати польську пенсію, є:
Для виходу на пенсію українцям, як і полякам, потрібно досягти пенсійного віку:
Водночас необхідно мати також достатній страховий стаж:
Завдяки міжнародній угоді, яка діє з 2012 року, існує можливість сумувати періоди роботи в Польщі та Україні.
При цьому українці, які працювали в обох країнах, можуть отримувати дві пенсії:
Варто зазначити, що ZUS виплачує частину пенсії, яка відповідає періоду роботи в Польщі. А за період роботи в Україні гроші громадянам виплачує наш державний Пенсійний фонд (ПФУ).
В цілому розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Тобто теоретично допомогу можна отримати лише за один день роботи, але в такому випадку виплата від ZUS буде зовсім невеликою (буквально копійчаною).
Водночас іноземці, які постійно проживають у Польщі, можуть розраховувати також на додаткові пільги - так звану тринадцяту та чотирнадцяту пенсії (як і громадяни Польщі).
Проте отримати доплату до мінімальної допомоги можуть лише ті іноземці, які мають статус резидента.
Якщо ж після призначення пенсії українці виїдуть з Польщі, то втратять право на цю доплату.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) збільшив виплату пенсій за останній місяць - кому чекати надбавки в червні.
Читайте також, як майбутнім пенсіонерам подати заяву на пенсію онлайн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.