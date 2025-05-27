Українці в Польщі можуть отримати пенсію: умови й важливі нюанси

Пенсія в Польщі для іноземців: основні вимоги

Управління соціального страхування Польщі - ZUS - може виплачувати пенсії декому з наших громадян.

Зі збільшенням кількості українців, які працюють у цій європейській країні, зростає й кількість тих, хто має право на пенсію. При цьому місцевим законодавством чітко визначені умови, яким повинні відповідати іноземці.

Так, ключовими вимогами для того, щоб отримувати польську пенсію, є:

легальне працевлаштування;

сплата пенсійних внесків;

постійне проживання у країні.

З якого віку можна отримувати пенсію в Польщі

Для виходу на пенсію українцям, як і полякам, потрібно досягти пенсійного віку:

60 років - для жінок;

65 років - для чоловіків.

Водночас необхідно мати також достатній страховий стаж:

щонайменше 20 років - для жінок;

щонайменше 25 років - для чоловіків.

Чи можуть українці отримувати дві пенсії

Завдяки міжнародній угоді, яка діє з 2012 року, існує можливість сумувати періоди роботи в Польщі та Україні.

При цьому українці, які працювали в обох країнах, можуть отримувати дві пенсії:

українську;

польську.

Варто зазначити, що ZUS виплачує частину пенсії, яка відповідає періоду роботи в Польщі. А за період роботи в Україні гроші громадянам виплачує наш державний Пенсійний фонд (ПФУ).

Розмір пенсії та ймовірність додаткових пільг

В цілому розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Тобто теоретично допомогу можна отримати лише за один день роботи, але в такому випадку виплата від ZUS буде зовсім невеликою (буквально копійчаною).

Водночас іноземці, які постійно проживають у Польщі, можуть розраховувати також на додаткові пільги - так звану тринадцяту та чотирнадцяту пенсії (як і громадяни Польщі).

Проте отримати доплату до мінімальної допомоги можуть лише ті іноземці, які мають статус резидента.

Якщо ж після призначення пенсії українці виїдуть з Польщі, то втратять право на цю доплату.