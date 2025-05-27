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Українці в Польщі можуть отримати пенсію: умови й важливі нюанси

Українці можуть отримати пенсію в Польщі за певних умов (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Громадяни України можуть отримувати пенсію в Польщі. Проте лише за умови виконання певних вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на inPoland.

Пенсія в Польщі для іноземців: основні вимоги

Управління соціального страхування Польщі - ZUS - може виплачувати пенсії декому з наших громадян.

Зі збільшенням кількості українців, які працюють у цій європейській країні, зростає й кількість тих, хто має право на пенсію. При цьому місцевим законодавством чітко визначені умови, яким повинні відповідати іноземці.

Так, ключовими вимогами для того, щоб отримувати польську пенсію, є:

  • легальне працевлаштування;
  • сплата пенсійних внесків;
  • постійне проживання у країні.

З якого віку можна отримувати пенсію в Польщі

Для виходу на пенсію українцям, як і полякам, потрібно досягти пенсійного віку:

  • 60 років - для жінок;
  • 65 років - для чоловіків.

Водночас необхідно мати також достатній страховий стаж:

  • щонайменше 20 років - для жінок;
  • щонайменше 25 років - для чоловіків.

Чи можуть українці отримувати дві пенсії

Завдяки міжнародній угоді, яка діє з 2012 року, існує можливість сумувати періоди роботи в Польщі та Україні.

При цьому українці, які працювали в обох країнах, можуть отримувати дві пенсії:

  • українську;
  • польську.

Варто зазначити, що ZUS виплачує частину пенсії, яка відповідає періоду роботи в Польщі. А за період роботи в Україні гроші громадянам виплачує наш державний Пенсійний фонд (ПФУ).

Розмір пенсії та ймовірність додаткових пільг

В цілому розмір пенсії залежить від суми сплачених внесків. Тобто теоретично допомогу можна отримати лише за один день роботи, але в такому випадку виплата від ZUS буде зовсім невеликою (буквально копійчаною).

Водночас іноземці, які постійно проживають у Польщі, можуть розраховувати також на додаткові пільги - так звану тринадцяту та чотирнадцяту пенсії (як і громадяни Польщі).

Проте отримати доплату до мінімальної допомоги можуть лише ті іноземці, які мають статус резидента.

Якщо ж після призначення пенсії українці виїдуть з Польщі, то втратять право на цю доплату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) збільшив виплату пенсій за останній місяць - кому чекати надбавки в червні.

Читайте також, як майбутнім пенсіонерам подати заяву на пенсію онлайн.

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