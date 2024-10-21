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Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Понедельник 21 октября 2024 14:28
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Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео) Будущие пенсионеры могут подать заявление на пенсию онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Благодаря цифровизации государственных услуг будущие пенсионеры в Украине могут подать заявление на пенсию онлайн - с "Дія. Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".

Как оформить пенсию онлайн с "Дія. Підпис"

Гражданам напомнили, что благодаря цифровизации государственных услуг будущие пенсионеры могут подать заявление на пенсию быстро и удобно, не выходя из дома - онлайн (с "Дія. Підпис").

Для этого достаточно придерживаться соответствующей пошаговой инструкции.

Итак, сначала украинцам советуют подготовиться:

  • убедиться, что мобильное приложение "Дія" установлено на вашем телефоне
  • активировать в приложении функцию "Дія. Підпис"

Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Подготовительный этап (инфографика: kmu.gov.ua)

Необходимо подготовить также скан-копии документов:

  • паспорта
  • идентификационного кода (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, РНУКНП)
  • документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома, военного билета и т.п.)
  • справки о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2006 года (по желанию)
  • реквизитов банковского счета для получения пенсии
  • фотографии для пенсионного удостоверения
  • свидетельства о браке (для женщин при смене фамилии)

Скан-копии нужно делать с оригиналов документов - в формате JPG или PDF (размером до 1 Мб). Они должны быть четкими и читабельными.

При этом названия файлов должны соответствовать виду документа.

Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Необходимые документы (инфографика: kmu.gov.ua)

После этого, согласно инструкции, нужно сделать следующие шаги:

  • войти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
  • в верхнем правом углу нажать кнопку "Вхід" и выбрать "Дія. Підпис"
  • нажать кнопку "Отримати код для входу"
  • когда на экране появится QR-код - открыть "Дія" на телефоне и воспользоваться функцией сканирования QR-кода (просто навести камеру на код)
  • нажать на телефоне "Підтвердити"
  • активировать "Дія. Підпис" - переместить кнопку активации в крайнее правое положение
  • пройти проверку по фото (следуя инструкциям на экране) и нажать "Далі"
  • ввести пятизначный код (он понадобится для наложения "Дія. Підпис")
  • дождаться, чтобы на экране телефона появилось подтверждение (если все получилось)

Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Как войти в кабинет пользователя на портале ПФУ (инфографика: kmu.gov.ua)

Попав в свой кабинет на веб-портале ПФУ, необходимо заполнить соответствующее заявление:

  • в разделе "Щодо пенсійного забезпечення" - найти вкладку "Заява на призначення пенсії"
  • выбрать тип пенсии (например "Пенсія за вислугу років")
  • заполнить анкету
  • прикрепить подготовленные скан-копии документов
  • нажать "Сформувати заяву"
  • подписать заявление с помощью "Дія. Підпис" и отправить его в Пенсионный фонд (нажав "Підписати та відправити до ПФУ")
  • перейти в раздел "Мої звернення" и проверить статус вашего заявления

После успешной подачи документов на назначение пенсии онлайн необходимо дождаться, пока их обработают. Это должно занять не больше 10 дней.

Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Алгоритм действий для подачи заявления (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, плановая индексация пенсий предусмотрена законодательством Украины и должна происходить 1 марта каждый год. При этом учитывается инфляция и рост зарплат.

Министр социальной политики Оксана Жолнович ранее объясняла, что пенсионная система Украины часто и много подвергалась изменениям, из-за чего расчет пенсии усложнился. Учитывая такую ситуацию, в Минсоцполитики хотят упростить механизм и ввести систему баллов.

Позже в Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий и рассказали, когда украинцам ждать перемен.

Отметим, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Читайте также, кому назначается пенсия по инвалидности и каковы ее размеры в 2024 году.

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