Украинцам будут засчитывать зарубежный стаж даже без документов: что изменилось

Украинцам будут засчитывать стаж за рубежом даже без международного соглашения. Соответствующее решение утвердило украинское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра и министра национального единства Украины Алексея Чернышева .

Кабинет Министров принял новый порядок, который позволяет засчитывать в пенсионный стаж периоды официальной работы за рубежом - даже в странах, с которыми Украина не имеет соответствующих соглашений. Решение было принято 16 мая 2025 года.

Теперь украинцы, которые работали за пределами страны, смогут подтвердить свой стаж документами (выписками, справками и т.д.). Если таких документов нет, Пенсионный фонд будет обращаться в иностранные органы через МИД.

"Мы признаем вклад каждого гражданина, который работал за рубежом, сохранял связь с Украиной и планирует свое будущее здесь", - подчеркнул Чернышов.

Эти изменения направлены на справедливость и достойные пенсии для всех, кто честно работал, независимо от страны.