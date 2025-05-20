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Украинцам будут засчитывать зарубежный стаж даже без документов: что изменилось

Вторник 20 мая 2025 14:34
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Украинцам будут засчитывать зарубежный стаж даже без документов: что изменилось Фото: Стаж за границей засчитают в пенсию (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцам будут засчитывать стаж за рубежом даже без международного соглашения. Соответствующее решение утвердило украинское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра и министра национального единства Украины Алексея Чернышева.

Кабинет Министров принял новый порядок, который позволяет засчитывать в пенсионный стаж периоды официальной работы за рубежом - даже в странах, с которыми Украина не имеет соответствующих соглашений. Решение было принято 16 мая 2025 года.

Теперь украинцы, которые работали за пределами страны, смогут подтвердить свой стаж документами (выписками, справками и т.д.). Если таких документов нет, Пенсионный фонд будет обращаться в иностранные органы через МИД.

"Мы признаем вклад каждого гражданина, который работал за рубежом, сохранял связь с Украиной и планирует свое будущее здесь", - подчеркнул Чернышов.

Эти изменения направлены на справедливость и достойные пенсии для всех, кто честно работал, независимо от страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин утвердил порядок, по которому украинцам будут засчитывать в пенсионный стаж работу в республиках СССР до 1992 года, если они живут в Украине и не получают за это пенсию из-за рубежа. Пенсионный фонд должен пересмотреть ранее принятые решения. Это связано с выходом Украины из пенсионного соглашения СНГ.

Также мы писали, что украинцы могут онлайн "докупить" страховой стаж для будущей пенсии - без посещения госучреждений. Для этого нужно заключить договор с Пенсионным фондом через личный кабинет на портале ПФУ и уплатить взносы. Минимальный взнос - 1760 грн/месяц.

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