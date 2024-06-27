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Украинцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья: как подать заявку

Украинцы могут получить денежную помощь на аренду жилья (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на помощь в поиске и аренде жилья по программе "Крок доДому", которую реализует Фонд Habitat for Humanity Poland.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Habitat.pl рассказывает о программе.

Кто может воспользоваться программой

"Крок доДому" (КДД) - это программа для украинских беженцев, которые испытывают трудности с арендой жилья в Польше.

Участниками программы могут стать украинцы, которые отвечают следующим критериям:

  • пересекли границу после 24 февраля 2022 года и могут документально это подтвердить
  • на момент подачи заявки находятся на территории Польши
  • готовы арендовать жилье не менее 12 месяцев
  • минимальный доход домохозяйства в зависимости от воеводства (от 3 000 до 4 500 злотых)
  • относятся к группе, которая особенно подвергается риску потери жилья

Список всех критериев, которым должен соответствовать участник программы, можно найти здесь.

Важно, что участники программы должны стремиться к подписанию договора аренды, в частности: к пересмотру предложений, коммуникациям с арендодателями и Habitat Poland, пересмотру жилья и т. д.

Кандидат в участники программы должен:

  • находиться в городе, где ищет квартиру
  • иметь свободное время, например, для просмотра квартир
  • оперативная коммуникация с Habitat Poland
  • предоставлять правдивую и актуальную информацию о своей жилищной ситуации

Какую поддержку оказывает программа

При поиске жилья:

  • инструкция для самостоятельного поиска жилья (мини-пособие)
  • дистанционные услуги агента по недвижимости - поиск предложений жилья по критериям заявителя
  • дофинансирование за услуги агента по недвижимости - доплата за услуги агента по недвижимости, выбранного и оплаченного участником (при условии заключения договора аренды)

При подписании договора аренды:

  • предоставляют образцы договоров аренды
  • страхование для участника программы и владельца жилья
  • услуги связанные с временной арендой (адрес, нотариус, перевод)

Финансовая поддержка (при условии соответствия дополнительным критериям):

  • дофинансирование к депозиту
  • частичная доплата к арендной плате

Улучшение жизненной ситуации:

  • дофинансирование дополнительных услуг, после консультации со специалистом: языковые курсы, профессиональное обучение, уход за детьми и т.п.
  • информационная поддержка и перенаправление в вспомогательные службы

Как подать заявку на участие в программе

Все заявки рассматривают, а затем Фонд дает ответ на электронную почту. Иногда этот процесс может занять более 7 дней.

Для участия нужно заполнить АНКЕТУ.

Заявку на участие в программе следует подать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.

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