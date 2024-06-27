Украинцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья: как подать заявку

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на помощь в поиске и аренде жилья по программе "Крок доДому", которую реализует Фонд Habitat for Humanity Poland.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Habitat.pl рассказывает о программе.
"Крок доДому" (КДД) - это программа для украинских беженцев, которые испытывают трудности с арендой жилья в Польше.
Участниками программы могут стать украинцы, которые отвечают следующим критериям:
Список всех критериев, которым должен соответствовать участник программы, можно найти здесь.
Важно, что участники программы должны стремиться к подписанию договора аренды, в частности: к пересмотру предложений, коммуникациям с арендодателями и Habitat Poland, пересмотру жилья и т. д.
Кандидат в участники программы должен:
При поиске жилья:
При подписании договора аренды:
Финансовая поддержка (при условии соответствия дополнительным критериям):
Улучшение жизненной ситуации:
Все заявки рассматривают, а затем Фонд дает ответ на электронную почту. Иногда этот процесс может занять более 7 дней.
Для участия нужно заполнить АНКЕТУ.
Заявку на участие в программе следует подать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.
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