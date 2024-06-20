Как украинцам в Польше будут предоставлять PESEL с 1 июля: все, что нужно знать об изменениях
Поправка к закону о помощи беженцам в Польше начнет действовать с 1 июля. Она также регламентирует изменения в присвоении номеров PESEL для украинцев.
РБК-Украина рассказывает, что изменится в процедуре получения PESEL UKR.
Что изменится в предоставлении PESEL UKR с 1 июля
PESEL UKR - это цифровой идентификационный номер, который используется для лиц, проживающих на территории Польши. Его получение для украинских беженцев не обязательно, но он предоставляет ряд преимуществ.
Что изменится для украинцев:
- ранее подать документы на получение PESEL UKR можно было в течение 30 дней после приезда в Польшу, с 1 июля это нужно будет делать сразу после пересечения границы
- во время предоставления PESEL UKR в ужендах города/гмины придется платить за изготовление фотографий на месте, ранее эта услуга была бесплатной
- взрослые граждане Украины должны будут подтверждать свое лицо исключительно загранпаспортом. Другие документы (водительское удостоверение, Карту поляка и т. п.) не будут принимать
- для получения PESEL UKR для детей от 6 лет, будет необходимо их присутствие. Раньше это требовалось только для детей от 12 лет
- обязательно придется сдать отпечатки пальцев в базу PESEL UKR детям от 6 лет
Какие преимущества предоставляет PESEL UKR
PESEL UKR - один из важнейших документов для украинцев в Польше. Он дает право на:
- официальное трудоустройство
- поступление в польские вузы
- доступ к медицинским услугам фонда ZUS (управление социального страхования) и оформление любого вида страхования (медицинское, страхование жизни, авто, жилья)
- открытие банковского счета и получение кредита
- получение водительского удостоверения, обучение в автошколе
- осуществление онлайн-оплат, покупку медикаментов по рецепту и т. п.
Если украинец выезжает из Польши на более, чем 30 дней, то его временный статус отменяется. Его можно будет восстановить по возвращении, но это уже происходит по усмотрению чиновника.
Читайте также о том, как изменилось отношение поляков к украинским беженцам.
Ранее мы писали, какие выплаты могут получить украинцы при рождении ребенка в Польше.
При подготовке публикации были использованы материалы: Univerpl.com.ua и Yavp.pl.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.