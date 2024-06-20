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Как украинцам в Польше будут предоставлять PESEL с 1 июля: все, что нужно знать об изменениях

Польша, Четверг 20 июня 2024 08:30
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Как украинцам в Польше будут предоставлять PESEL с 1 июля: все, что нужно знать об изменениях Что изменится в предоставлении PESEL UKR (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Поправка к закону о помощи беженцам в Польше начнет действовать с 1 июля. Она также регламентирует изменения в присвоении номеров PESEL для украинцев.

РБК-Украина рассказывает, что изменится в процедуре получения PESEL UKR.

Что изменится в предоставлении PESEL UKR с 1 июля

PESEL UKR - это цифровой идентификационный номер, который используется для лиц, проживающих на территории Польши. Его получение для украинских беженцев не обязательно, но он предоставляет ряд преимуществ.

Что изменится для украинцев:

  • ранее подать документы на получение PESEL UKR можно было в течение 30 дней после приезда в Польшу, с 1 июля это нужно будет делать сразу после пересечения границы
  • во время предоставления PESEL UKR в ужендах города/гмины придется платить за изготовление фотографий на месте, ранее эта услуга была бесплатной
  • взрослые граждане Украины должны будут подтверждать свое лицо исключительно загранпаспортом. Другие документы (водительское удостоверение, Карту поляка и т. п.) не будут принимать
  • для получения PESEL UKR для детей от 6 лет, будет необходимо их присутствие. Раньше это требовалось только для детей от 12 лет
  • обязательно придется сдать отпечатки пальцев в базу PESEL UKR детям от 6 лет

Какие преимущества предоставляет PESEL UKR

PESEL UKR - один из важнейших документов для украинцев в Польше. Он дает право на:

  • официальное трудоустройство
  • поступление в польские вузы
  • доступ к медицинским услугам фонда ZUS (управление социального страхования) и оформление любого вида страхования (медицинское, страхование жизни, авто, жилья)
  • открытие банковского счета и получение кредита
  • получение водительского удостоверения, обучение в автошколе
  • осуществление онлайн-оплат, покупку медикаментов по рецепту и т. п.

Если украинец выезжает из Польши на более, чем 30 дней, то его временный статус отменяется. Его можно будет восстановить по возвращении, но это уже происходит по усмотрению чиновника.

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При подготовке публикации были использованы материалы: Univerpl.com.ua и Yavp.pl.

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