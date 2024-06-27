Українці в Польщі можуть отримати гроші на оренду житла: як подати заявку

Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у пошуку та оренді житла за програмою "Крок доДому", яку реалізує Фундація Habitat for Humanity Poland.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Habitat.pl розповідає про програму.
Крок Додому (КДД) - це програма для українських біженців, які мають труднощі з орендою житла в Польщі.
Учасниками програми можуть стати українці, які відповідають наступним критеріям:
Перелік усіх критеріїв, яким повинен відповідати учасник програми, можна знайти тут.
Важливо, що учасники програми повинні прагнути до підписання договору оренди, зокрема: до перегляду пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань тощо.
Кандидат в учасники програми повинен:
Під час пошуку житла:
Під час підписання договору оренди:
Фінансова підтримка (за умови відповідності додатковим критеріям):
Покращення життєвої ситуації:
Усі заявки розглядають, а тоді Фундація надає відповідь на електронну пошту. Іноді цей процес може тривати понад 7 днів.
Для участі потрібно заповнити АНКЕТУ.
Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.
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