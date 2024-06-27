Українці в Польщі можуть отримати гроші на оренду житла: як подати заявку

Читайте також про те, що у Польщі запрацює спеціальна Karta pobytu.

Раніше ми писали про те, як зміниться у процедурі отримання PESEL з 1 липня.

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