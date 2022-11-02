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Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50%

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Украина, Среда 02 ноября 2022 08:59
Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50% Фото: украинцы пополнили свои валютные резервы на 250 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в октябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 322,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 571,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 249,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в октябре украинцы увеличили покупку валюты почти на 50% по сравнению с сентябрем, когда они купили 169,6 млн долларов.

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 11 700,8 млн долларов и купило на 11 569,5 млн долларов. Чистая продажа составила 131,3 млн долларов.

Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50%

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за октябрь население купило безналичной валюты на 200,0 млн долларов. По сравнению с сентябрем эта сумма практически не изменилась.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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