ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%

Новость на русском →
Україна, Середа 02 листопада 2022 08:59
Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50% Фото: українці поповнили свої валютні резерви на 250 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в жовтні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 322,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 571,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 249,4 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти майже на 50% порівняно з вереснем, коли вони купили 169,6 млн. доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 11 700,8 млн доларів і купило на 11 569,5 млн доларів. Чистий продаж склав 131,3 млн доларів.

Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Дані показують, що за жовтень населення купило безготівкову валюту на 200,0 млн доларів. Порівняно з вереснем ця сума практично не змінилася.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Валютный ринок
NEWS
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС