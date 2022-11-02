Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%
Населення України в жовтні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 322,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 571,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 249,4 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).
Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти майже на 50% порівняно з вереснем, коли вони купили 169,6 млн. доларів.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 11 700,8 млн доларів і купило на 11 569,5 млн доларів. Чистий продаж склав 131,3 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.
Дані показують, що за жовтень населення купило безготівкову валюту на 200,0 млн доларів. Порівняно з вереснем ця сума практично не змінилася.
Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
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