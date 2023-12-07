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Более 1100 оккупантов и 18 танков. Генштаб обновил потери РФ в войне

Четверг 07 декабря 2023 08:22
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Более 1100 оккупантов и 18 танков. Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 декабря, составили 1120 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 336 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 26 ББМ и 21 артсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 336 230 (+1120) человек ликвидировано;
  • танков - 5618 (+18) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10482 (+26) ед.;
  • артиллерийских систем - 8045 (+21) ед.;
  • РСЗО - 919 ед.;
  • средства ПВО - 605 ед.;
  • самолетов - 324 ед.;
  • вертолеты - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6116 (+33) ед.;
  • крылатые ракеты - 1571(+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10561 (+29) ед.;
  • специальная техника - 1156 (+3) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 34 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по вертолету врага.

Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись в Степном Донецкой области. ВСУ также продлили контрнаступление в западной части Запорожской области и наземные операции на левом берегу Херсонской области.

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Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины
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