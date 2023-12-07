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Уничтожены танки и более 500 россиян. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Четверг 07 декабря 2023 15:58
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Уничтожены танки и более 500 россиян. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении Фото: Уничтожены танки и более 500 россиян. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 513 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 6 танков, 12 ББМ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 13 авиаударов;
  • провел 61 боевое столкновение;
  • совершил 743 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны успешно отбили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 17 атак.

Шахтерское направление

Украинские воины отбили одну атаку врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.

Запорожское направление

Отражено 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Потери врага составили 513 человек. Также ВСУ уничтожили 45 единиц военной техники, в том же числе:

  • 6 танков;
  • 12 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • самоходный миномет калибра 240 мм. 2С4 "Тюльпан";
  • 1 СПГ (АГС);
  • 1 средство ПВО;
  • 15 БпЛА;
  • 4 автомобиля;
  • 1 единицу спецтехники.

"Также был уничтожен 1 склад горюче-смазочных материалов. Еще 19 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 336230 военных.

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