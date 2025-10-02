Украинцы выбрали наиболее приемлемый вариант языковой политики

Опрос проводился с целью изучения отношения украинцев к трем вариантам языковой политики. Каждый респондент получал случайно один из вариантов и оценивал его приемлемость, без использования исследовательских терминов вроде "скрытая русификация" или "радикальная украинизация".

Варианты языковой политики

Социологи предложили респондентам варианты, которым они дали условные названия.

Стратегическая украинизация - подход, который предусматривает укрепление украинского языка в государственных и образовательных сферах, но без давления на бытовое использование русского языка. Поощряется постепенное распространение украинского языка в медиа, интернете и книгоиздании. Радикальная украинизация - запрет использования русского языка во всех сферах и принудительный переход русскоязычных граждан на украинский. Скрытая русификация - формально демократический подход с выбором языка обучения или официального общения в регионах, что фактически способствует распространению русского языка.

Поддержка среди населения

- Стратегическая украинизация: абсолютное большинство - 87% респондентов - одобряют этот вариант. 53% поддерживают его полностью, еще 34% - скорее поддерживают. Лишь 10% считают такой подход неприемлемым. Это единственный вариант, который получил поддержку во всех регионах и среди всех языковых групп.

- Радикальная украинизация: поддерживают 63% респондентов. При этом 33% полностью поддерживают, 30% - скорее поддерживают. Зато 32% украинцев считают этот вариант неприемлемым. На Востоке и Юге он сталкивается с ощутимым сопротивлением, среди русскоязычных большинство его отвергает.

- Скрытая русификация: одобряют 54% респондентов, но только 21% считают ее полностью приемлемой. Противники составляют 39%. Вариант не является консенсусным, поскольку поддерживается преимущественно на Востоке и Юге, а на Западе большинство его отвергает. Среди украиноязычных мнения разделились поровну.



Региональные и языковые различия

Опрос показал, что стратегическая украинизация обеспечивает консенсус между регионами и языковыми группами. Поддержка этого подхода колеблется от 81% на Юге до 90% на Западе, а среди русскоязычных и украиноязычных - от 83% до 88%.

Вариант радикальной украинизации имеет сильную региональную дифференциацию: он пользуется поддержкой на Западе и в Центре, но на Востоке большинство его отвергает. Скрытая русификация также не имеет регионального консенсуса и провоцирует поляризацию среди языковых групп.

Комментарий КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, который комментировал результаты опроса, отметил: "В условиях полномасштабного вторжения украинцы демонстрируют удивительное единство для сопротивления российскому врагу. Независимо от региона проживания и языка общения, украинцы делают вклад в национальную оборону и беспокоятся о будущем Украины".

Он добавил, что языковой вопрос, хотя и потерял остроту, до сих пор может использоваться для создания линий разлома в обществе.

"Единственный вариант, который объединяет граждан и способствует развитию украинского языка - стратегическая украинизация. Он позволяет сохранять статус украинского как единственного государственного языка, основную роль в образовании и одновременно толерантно относиться к русскоязычным гражданам", - подчеркнул эксперт.

Выводы

Опрос КМИС показал, что украинцы поддерживают взвешенный подход к языковой политике, который укрепляет украинский язык без конфликтов и раскола общества. Эта формула позволяет объединить различные языковые и региональные группы, обеспечивая долгосрочное развитие украинского языка и толерантность в общении.

Опрос КМИС проводился с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.