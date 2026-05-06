Какой Украина будет через 10 лет: что показал опрос

11:30 06.05.2026 Ср
Украинцы видят свою страну в составе ЕС через 10 лет?
Татьяна Степанова
Какой Украина будет через 10 лет: что показал опрос Фото: большинство украинцев верят в процветание Украины в составе ЕС через 10 лет (Getty Images)
Более 60% украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам предложили выбрать одно из двух утверждений, каждое из которых описывает возможное будущее через 10 лет.

Одно из утверждений оптимистично описывает Украину как процветающего члена ЕС, другое утверждение - наоборот, является пессимистическим описанием разрушенной страны.

Согласно результатам опроса, уровень оптимизма немного снизился с января 2026 года, но остается довольно высоким.

Так, 63% украинцев оптимистично оценивают будущее Украины (в январе - 66%). Зато доля пессимистов - 25% (было - 22%).

Какой Украина будет через 10 лет: что показал опрос

Фото: данные опроса КМИС

Напомним, в прошлом году опрос показал, что половина украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС. В то же время немало граждан были настроены пессимистично.

Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум (фото, видео)
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
